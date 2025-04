Isis Valverde muda o visual um mês antes de casamento milionário; veja o antes e o depois Atriz compartilhou mudança na cor e no corte de cabelo nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/04/2025 - 10h36 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h41 ) twitter

Isis Valverde mudou o visual Reprodução/Instagram/@isisvalverde

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, decidiu mudar a cor e o corte de cabelo, e está de visual novo. A transformação acontece um mês antes do seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, ex-marido da cantora Wanessa Camargo, que ocorrerá no dia 3 de maio, em Jarinu, no interior de São Paulo.

A novidade foi compartilhada por meio de um vídeo nos stories do Instagram, onde ela perguntou aos fãs se aprovaram a mudança.

No registro, a famosa, que antes estava com o cabelo na altura dos ombros, mostrou que cortou as madeixas, deixando os fios um pouco abaixo do queixo. Além disso, a cor castanho escuro deu lugar a um tom acobreado.

Veja o antes e o depois do cabelo de Isis Valverde Reprodução/Instagram/@isisvalverde

Segundo informações do portal LeoDias, os gastos para o casamento de Isis Valverde e Marcos Buaiz já ultrapassaram R$ 5 milhões. O casal também reservou um aeroporto executivo para receber os convidados e, assim, garantir a segurança e a privacidade dos amigos e familiares.

Os pombinhos já haviam oficializado a união em dezembro e se casado no civil em uma cerimônia íntima. Em seguida, os dois viajaram para Fernando de Noronha.

