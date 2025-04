Que tiro foi esse? Jojo Todynho relata tiroteio próximo à sua casa no Rio de Janeiro Cantora mora nas proximidades de áreas de confronto entre traficantes e milicianos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 04/04/2025 - 11h59 ) twitter

Jojo Todynho mostrou nos stories o que parecia ser um tiroteio Reprodução/Instagram/@jojotodynho

A cantora Jojo Todynho, de 27 anos, revelou nas redes sociais que viveu um momento assustador na noite da última quinta-feira (3), perto de sua residência, localizada em uma região conflituosa na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a artista, conhecida pela música Que Tiro Foi Esse?, mostrou o que parecia ser um tiroteio. “A bala tá voando na comunidade... estalando aí o toque de recolher. É, meu amor... isso é Taquara City, bebê. Respeita!”, afirmou a funkeira.

Em novembro de 2024, Jojo Todynho relatou ter encontrado três balas de fuzil em seu quintal. A cantora, que mora nas proximidades das comunidades Santa Maria e Teixeiras, regiões confrontos recorrentes entre traficantes e milicianos, falou na ocasião sobre a troca de tiros em seu bairro.

“Quando o Teixeiras fica em paz, o Santa Maria pega fogo. Quando Santa Maria fica em paz, Teixeiras pega fogo. E quando não é isso, a bala come no Jordão”, afirmou.

A cantora, no entanto, explicou na época os motivos de não se mudar do local. “Por que você não foi morar na Barra?. Não gosto, gosto de morar aqui! Meu povo, meus vizinhos. Vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante. Quando a bala come, ninguém sai no quintal. Fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro. Fazer o quê?”, comentou.

