Ex-atrizes mirim de novela infantil rebatem Júlia Gomes após acusação de exclusão Artista havia revelado que ambiente nos bastidores era difícil para ela Fabíola Reipert 04/04/2025 - 10h43 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h56 )

Ex-Chiquititas rebateram história de Júlia Gomes Reprodução/TikTok/@gabriella_saraivah; Reprodução/Instagram/@julinhagomes/@annalyvia

As ex-atrizes mirim Gabriella Saraivah, Amanda Furtado e Anna Lyvia Padilha, conhecidas pela atuação em Chiquititas (2013), rebateram Júlia Gomes, que também atuou na novela, após a artista afirmar que era excluída pelo elenco infantil durante as gravações.

A polêmica começou quando a intérprete da vilã Marian revelou, em entrevista ao podcast Hora do Date, apresentado por Maju Carvalho e Julia Rocha, alguns desafios que enfrentou nos bastidores da produção.

“Me excluíram no elenco”, disse a atriz. ‘’Assim, hoje é uma coisa que não tô nem aí, mas, na época era muito forte pra mim. Eu sofri muito nessa questão porque eu achei que por ser uma novela onde eu ia trabalhar com outras crianças também, eu ia fazer amigos. Mas não foi bem assim’‘.

Para Júlia, o fato de ter tido experiências anteriores na televisão pode ter influenciado o tratamento que recebeu. ‘’Eu acho que como eu já tinha vindo de outra emissora, eu já trabalhava há algum tempo do que algumas crianças que entraram no elenco, isso acabou... Sabe quando criança é maldosa e quer excluir o outro?‘’, disparou.

‌



O que dizem as ex-Chiquititas

Após a repercussão da fala da artista, Gabriellah Saraivah, que interpretava a personagem Tati na novela infantil, fez uma publicação no TikTok e apontou “mentirinhas” na fala da ex-colega de cena.

‌



“Eu achei um pouco engraçado, dei até uma risadinha quando eu vi. É fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia para não ser amada por todos. Certas coisas não davam para relevar”, começou a atriz.

Gabriellah, porém, afirmou que o vídeo não tem o objetivo de atacar Júlia Gomes. “As pessoas evoluem, nós éramos crianças, lembrando que hoje em dia essa pessoa parece ter uma luz maravilhosa. Eu assisto aos vídeos dela e adoro”, explicou.

‌



A atriz, então, explicou alguns dos motivos para a suposta exclusão da intérprete de Marian. “Uma coisa que eu lembro foi que essa pessoa falou para uma outra integrante de Chiquititas: ‘De onde é a sua roupa?‘, a pessoa respondeu, e ela falou: ‘Nossa, que coisa de pobre. As minhas são dos Estados Unidos’”.

Além disso, segundo Gabriellah, Júlia também deu em cima de crush de uma amiga, sabendo que a pessoa era apaixonada pelo menino. “Claro que ninguém quer fazer com que alguém se sinta excluído, mas também ninguém vai abraçar comportamentos maldosos”, finalizou.

A fala da atriz recebeu o apoio de outras ex-Chiquititas. Anna Livya Padilha confirmou o relato e disse ter sido a menina alvo do comentário “roupa de pobre”.

“Exato. Não só chorei como fiz terapia por meses com a psicóloga do elenco porque ela me humilhou por ser ‘pobre’. Eu estava usando uma blusa, segundo ela, que era marca de pobre e eu não tinha noção do que era roupa de marca. E detalhe: a blusa custava uns R$ 500 na época, e eu tinha ganhado de presente”, afirmou a intérprete de Janu na novela infantil.

Amanda Furtado, que deu vida à boneca Laura na produção, também se pronunciou sobre a polêmica. Ao compartilhar o pronunciamento de Gabriella, ela escreveu no X: “‘Não encosta no meu celular porque se quebrar você não vai ter dinheiro para comprar outro’. Tive que ouvir isso com dez anos KKKKKK”. Ela já excluiu a publicação.

Em meio à repercussão do caso, na manhã desta sexta-feira (4), Carol Chamberlain, que também atuou na novela, postou um story mostrando que estava em ligação com as ex-Chiquititas Gabriellah Saraivah, Giulia Garcia e Livia Inhudes. A atriz ainda colocou no post a música “Amigas”, que era parte da trilha sonora da produção.

Xiii… Essa Chiquitreta ainda vai render, né?

Assista o vídeo de Gabriellah Saraiva na íntegra:

@gabriella_saraivah Pessoas mudam e evoluem 🤍 Esse video nao é para tacar hate em ninguem apenas defender o nosso lado #chiquititas ♬ original sound - gabriella_saraivah

