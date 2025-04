Nelson Rubens tem apartamento em Guarujá leiloado após dívida de R$ 240 mil Imóvel de 199m² do apresentador foi arrematado por R$ 462 mil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/04/2025 - 11h53 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nelson Rubens perdeu apartamento no Guarujá Reprodução/Instagram/@nelsonrubensokok

O apresentador Nelson Rubens, de 87 anos, perdeu um apartamento na praia de Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. O imóvel foi leiloado por ordem judicial devido a uma dívida de condomínio de cerca de R$ 240 mil.

Com 199 m², a propriedade é avaliada em R$ 771 mil, mas foi arrematada por R$ 462 mil, segundo informações do colunista Rogério Gentile. A transferência de posse do apartamento para o vencedor do leilão foi determinada no final de fevereiro.

Na sentença, a juíza Tamara Matos afirmou que os recursos obtidos com a arrematação, após a quitação da dívida condominial, serão destinados ao pagamento de um débito de aproximadamente R$ 211 mil em IPTU, devido à prefeitura de Guarujá.

O processo contra Nelson Rubens foi iniciado em 2017 pelo condomínio Edifício Cristina. Em 2020, ele chegou a assinar um acordo para parcelar o pagamento da dívida, mas não o cumpriu. Como resultado, o apartamento foi penhorado e, depois, levado a leilão.

‌



Apesar de estar ciente da ação, o apresentador não contestou os valores cobrados pelo condomínio nem se opôs à realização do leilão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.