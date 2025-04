Saiba quem são os filhos de Val Kilmer que decidiram seguir a carreira do pai Ator de ‘Top Gun’ morreu aos 65 anos na última quarta-feira (2) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/04/2025 - 10h39 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h52 ) twitter

FIlhos de Val Kilmer seguiram a carreira do pai Divulgação; Reprodução/Instagram/@valkilmerofficial/@mercedeskilmer

O ator Val Kilmer morreu, na última quarta-feira (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 65 anos, em decorrência de um quadro de pneumonia. O intérprete de Iceman em Top Gun deixou dois filhos que, assim como ele, seguiram carreira artística em Hollywood.

A primogênita do artista, Mercedes, de 33 anos, fez cinco curtas-metragens entre 2013 e 2019, mas foi em 2020 que estreou nas telonas com o filme Jogando Sujo, em que atuou ao lado do pai.

Em entrevista à revista People, Val revelou que ele foi ele quem conseguiu escalar Mercedes para atuar no longa-metragem. O ator indicou Merces, o produtor do filme gostou e eles puderam atuar em família.

O filho mais novo do ator, Jack, de 29 anos, acumula mais produções no currículo. O artista participou de filmes como Palo Alto (2013), Verão 2003 (2018) e Última Transmissão (2025).

Os dois descendentes de Val Kilmer também já trabalham juntos e foram produtores do documentário “Val” (2021), que retratou a trajetória do artista de ‘Batman Eternamente’.

