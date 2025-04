Val Kilmer usou a máscara do Batman em último vídeo publicado antes de morrer; veja Ator interpretou o super-herói em ‘Batman Eternamente’ Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 02/04/2025 - 10h37 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h36 ) twitter

Val Kilmer em dois momentos: com a máscara do Batman em seu último vídeo e como Bruce Wayne em 'Batman Eternamente' Reprodução/Instagram/@valkilmerofficial

O ator Val Kilmer morreu nesta terça-feira (1º), aos 65 anos, vítima de uma pneumonia. Em seu último vídeo antes de morrer, publicado em 23 de fevereiro, ele lembrou um dos seus personagens mais icônicos, o Batman.

Em colaboração com o artista David Choe, ele coloca a máscara do Batman enquanto mostra uma pintura do super-herói da DC.

“Estou pronto”, diz Kilmer, com dificuldade por causa de um câncer na garganta diagnosticado em 2014. “Já faz um tempo”.

Val Kilmer interpretou o vigilante de Gotham em Batman Eternamente, de 1995. A produção foi marcada por diversos problemas, entre eles uma rixa do ator com o diretor, Joel Schumacher.

No currículo, Val Kilmer também tem clássicos como Top Gun, Fogo Contra Fogo e The Doors. A última aparição nas telonas foi em Top Gun: Maverick, de 2022.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.