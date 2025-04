‘Screamboat: Terror a Bordo’, slasher cômico bizarro com o Mickey 🐭, ganha 1º trailer; veja Filme chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de maio Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 01/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiu nesta terça-feira (1º) o primeiro trailer de Screamboat: Terror a Bordo, filme de slasher bizarro com o Mickey 🐭. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de maio.

A obra (se podemos chamar assim) é mais uma a aproveitar a farra da entrada de personagens famosos no domínio público. Aqui, quem sofre com isso é a primeira versão do Mickey Mouse, aquela vista no curta de animação Steamboat Willie, de 1928.

Na trama, segundo a informação oficial, “um passeio noturno de barco em Nova York se transforma em uma desesperada luta pela sobrevivência quando um rato impiedoso assume o controle da travessia. Agora, um grupo inusitado de passageiros precisa enfrentar a criatura sanguinária que tem um apetite especial por turistas desavisados”.

'Screamboat: Terror a Bordo' traz uma versão bizarra do Mickey Divulgação

No fim, não passa de uma desculpa para colocar o ratinho da Disney matando as pessoas das maneiras mais engraçadas e nojentas possíveis (não necessariamente nesta ordem).

‌



Screamboat: Terror a Bordo aproveita a onda iniciada pelo inesperado sucesso de Ursinho Pooh: Sangue e Mel. Lançado em 2023, o filme custou US$ 100 mil e faturou US$ 7 milhões. E abriu o caminho para um universo recheado de histórias macabras com personagens infantis.

✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!🎥

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.