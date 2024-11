Clássicos infantis viram histórias baratas (e sangrentas) de terror. E ganham um universo próprio ‘Ursinho Pooh: Sangue e Mel’ gerou uma franquia de filmes toscos Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 03/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 02h00 ) twitter

Cartaz de 'Ursinho Pooh: Sangue e Mel' Divulgação

Em 2021, o economista britânico Rhys Frake-Waterfield deixou o emprego estável em uma multinacional de energia para tentar a sorte no cinema, criando uma produtora de filmes de terror de baixíssimo orçamento. No ano seguinte, uma ideia genial mudou tudo: transformar clássicos infantis em histórias macabras e sangrentas.

Depois de ter produzido dezenas de filmes minúsculos, com títulos animadores como O Massacre do Coelhinho da Páscoa, Hotel Dinossauro e A Vingança do Crocodilo, ele aproveitou que os direitos do ursinho Pooh caíram em domínio público para fazer um filme sombrio sobre o personagem.

Ursinho Pooh: Sangue e Mel foi lançado em 2023 e logo se tornou um sucesso. Escrito e dirigido por Frake-Waterfield, o longa traz o ursinho Pooh e seu amigo Leitão se tornando assassinos sanguinários após serem abandonados por Christopher Robin.

Com um orçamento de US$ 100 mil, o filme faturou no mundo cerca de US$ 7 milhões e mostrou que esse era o caminho a ser seguido pela produtora de Frake-Waterfield.

‌



Em ritmo frenético, o produtor já lançou uma sequência em 2024, que faturou US$ 7,5 milhões. O terceiro filme da franquia já está agendado para 2026.

Antes deles, teremos outros exemplares do Poohniverso. No ano que vem serão lançados quatro filmes: O Pesadelo da Terra do Nunca, Bambi: o Acerto de Contas, Pinocchio Unstrung (ainda sem título em português) e Poohniverso: Assembleia dos Monstros.

‌



Saiba mais um pouquinho sobre esses próximos projetos:

O Pesadelo da Terra do Nunca

O filme conta a história de Wendy na busca pelo irmão Michael, que foi sequestrado por Peter Pan e Sininho. Megan Placito interpreta a Wendy, enquanto Peter DeSouza-Feighoney será o Michael.

‌



Os vilões ficarão a cargo de Martin Portlock (Peter Pan) e Kit Green (Sininho). Fazendo a ligação com os outros filmes do universo, Teresa Banham volta ao papel de Mary Darling.

O trailer já mostra diversas referências a filmes de terror, como It: A Coisa e O Iluminado.

Bambi: O Acerto de Contas

Quarto filme do universo compartilhado, Bambi: O Acerto de Contas mostra a história de uma mãe e filho sendo atacados por um vingativo Bambi após se envolverem em um acidente de carro.

Os produtores descrevem o filme como uma mistura de Cujo com O Parque dos Dinossauros.

Pinocchio Unstrung

O boneco em cena de 'Pinocchio Unstrung' Divulgação

O filme segue a vida de James, filho de Geppetto, que parte em uma jornada com muito sangue ao lado de Pinóquio.

Pinocchio Unstrung vai trazer alguém bem conhecido do universo de terror. Robert Englund, que dá vida a Freddy Krueger na franquia A Hora do Pesadelo, foi confirmado como o Grilo Falante.

Além disso, os produtores decidiram usar efeitos práticos no filme. O Pinóquio vai ser um boneco criado pela mesma equipe de Brinquedo Assassino.

Poohniverso: Assembleia dos Monstros

Cartaz de Poohniverso: Assembleia dos Monstros Divulgação

Para finalizar os lançamentos de 2025, a produtora de Frake-Waterfield fará o Vingadores desse universo. Poohniverso: Assembleia dos Monstros vai trazer personagens de todos os filmes anteriores, além de outras versões sombrias dos contos infantis.

