'Sorria 2′ repete fórmula do original com competência e entrega experiência divertida Filme está nos cinemas brasileiros desde a semana passada Cinema de Segunda|Lello Lopes 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 10h00 )

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Naomi Scott em cena de 'Sorria 2' Divulgação

Sorria foi um sucesso inesperado em 2022. O filme, que deveria ter ido direto para o streaming, acabou faturando mais de US$ 217 milhões nas bilheterias do cinema. E, é claro, que uma sequência seria obrigatória. Sorria 2, que estreou no último 17, repete a fórmula do original com competência para ser um produto assustador e divertido.

A história começa seis dias após os acontecimentos do primeiro filme. Na trama, a estrela pop Skye Riley está prestes a retornar aos palcos após um ano se recuperando de um acidente de carro que provocou a morte do namorado.

Com o corpo e a mente ainda machucados pelo acidente, e lutando para tomar as rédeas da própria vida, ela acaba testemunhando um suicídio. É a chave para ser assombrada por uma entidade parasita que se alimenta dos traumas de suas vítimas.

O roteiro segue a receita do que deu certo no Sorria de 2022, só que de uma forma mais extrema. As mortes são mais violentas e os sustos, mais frequentes. Tudo isso casa bem com o tom do filme.

‌



Centrar a história na vida de uma cantora pop também é um acerto. E só funciona graças à grande atuação de Naomi Scott. Com sutileza, ela entrega uma personagem que vai gradativamente ficando cada vez mais quebrada, sem saber o que é realidade e o que é alucinação.

O diretor Parker Finn ensaia uma discussão sobre como é difícil enfrentar os nossos próprios fantasmas, usando como pano de fundo a pressão que as pessoas à nossa volta fazem para estarmos sempre inteiros.

‌



Mas nada disso importa muito. O que faz de Sorria 2 uma boa experiência para os fãs do gênero é um clima de terror muito bem construído e alguns sustos que fazem o público pular na cadeira. Uma cena envolvendo alguns dançarinos é memorável.

Com quase US$ 55 milhões de bilheteria em sua primeira semana de exibição, Sorria 2 caminha para ser um novo sucesso de público. E o filme deixa um caminho aberto para mais uma sequência, dessa vez com a possibilidade de entregar algo diferente.

