Selton Mello reclama de não ter sido avisado sobre continuação de 'Lisbela e o Prisioneiro': 'Deve ser Lisbela e outro prisioneiro' Ator detona produtora após não ter sido avisado sobre a sequência do filme de 2003 Cinema de Segunda|Lello Lopes 18/10/2024 - 10h46 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h51 )

Débora Falabella e Selton Mello em 'Lisbela e o Prisioneiro' Divulgação

Lisbela e o Prisioneiro vai ganhar uma continuação. Aparentemente sem a Lisbela e sem o prisioneiro. O anúncio de que o filme de 2023, um clássico do cinema nacional, iria ganhar uma sequência caiu como uma bomba no elenco do original. Selton Mello, o protagonista da história, reclamou de não ter sido avisado sobre a continuação.

O anúncio, segundo o site Omelete, foi feito pela Imagem Filmes na Expocine 2024. Em resposta à publicação do site nas redes sociais, Selton Mello foi irônico.

“A Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco. Ou comigo, pelo menos. Bizarro no mínimo. Me surpreendeu também porque não estou no 2 e ninguém me falou nada. Então deve ser Lisbela e um novo prisioneiro", escreveu.

Na sequência, o ator voltou a comentar o caso, explicando que Débora Falabella, a Lisbela da história, também não foi comunicada.

‌



“A @deborafalabellaoficial também não foi avisada disso, acabei de falar com ela. Então seria legal a Imagem Filmes se pronunciar dizendo que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas. Seria respeitoso com os fãs desse filme extraordinário. No aguardo", escreveu Mello.

O blog entrou em contato com a Imagem Filmes para ouvir o lado da produtora sobre o caso. O post será atualizado assim que tiver uma resposta.

