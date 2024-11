Coringa fracassa tanto no cinema que não é nem o palhaço de maior sucesso nas bilheterias no momento Filme perdeu a liderança do ranking para a estreia de ‘Terrifier 3′ Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 16/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h00 ) twitter

Lady Gaga e Joaquin Phoenix em cena de 'Coringa: Delírio a Dois' Divulgação

Já podemos dizer que Coringa: Delírio a Dois é um fracasso nas bilheterias. O filme, que estreou na semana passada nos cinemas, flopou após receber um monte de críticas ruins, da imprensa e do público.

A situação é tão ruim que Coringa 2 conseguiu a proeza de perder até a liderança do ranking de bilheteria de filmes com palhaços. No final de semana, quem mais levou público aos cinemas foi Terrifier 3. Coringa: Delírio a Dois ficou apenas em quarto lugar.

A estreia do novo longa de terror com Art, o Palhaço teve uma bilheteria de US$ 14,1 milhões nos EUA, ficando um pouquinho à frente da animação Robô Selvagem, que já está em sua terceira semana de exibição. O terceiro colocado foi Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, que estreou há um mês e meio.

Coringa 2 faturou apenas US$ 7 milhões no final de semana, mesmo sendo o filme exibido no maior número de salas nos Estados Unidos. Foi uma queda de 82% nas bilheterias em relação ao final de semana de estreia, superando assim o recorde de tombo para um filme do universo de super-heróis que pertencia a As Marvels.

‌



A expectativa é que o prejuízo da Warner com o filme seja entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões. Uma brincadeira de mau gosto para um estúdio que esperava repetir o sucesso do primeiro Coringa, que ultrapassou a barreira de US$ 1 bilhão nas bilheterias.

