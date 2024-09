‘Beetlejuice 2’ diverte o público com a mesma energia caótica do original Filme estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (6) Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 11/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h00 ) ‌



Wynona Ryder e Michael Keaton estão de volta em 'Beetlejuice 2' Divulgação

Um dos grandes desafios de uma sequência tardia é capturar o espírito do filme original enquanto atualiza a história para uma nova audiência. Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice (que título desnecessariamente longo!) consegue isso com folga. O filme, que estreou na última quinta-feira (6) nos cinemas brasileiros, traz a mesma energia caótica de Os Fantasmas Se Divertem, de 1988.

Nesta sequência, o diretor Tim Burton entrega uma obra divertida, que abraça a estética kitsch das aventuras do final dos anos 80. Um dos grandes acertos de Beetlejuice 2 é justamente abusar dos efeitos práticos, o que o deixa com uma carinha bem parecida com a do primeiro filme.

Isso cria uma conexão com o público, já que nada é feito para ser realista, o que também ajuda a sustentar uma trama um tanto capenga. Na história, após uma tragédia familiar, Lydia (Wynona Ryder) retorna à mansão do primeiro filme, agora acompanhada de sua filha Astrid (Jenna Ortega). Como era de se esperar, no caminho delas surge o Besouro Suco (Michael Keaton), que tenta escapar de uma mulher do seu passado (Monica Bellucci).

‌



Michael Keaton está à vontade de volta ao papel que o catapultou para a fama, e sua química com Wynona Ryder continua excelente. Por outro lado, Jenna Ortega oferece uma versão um pouco menos sombria (e menos inspirada) de Wandinha.

No entanto, quem realmente brilha no elenco de apoio é Willem Dafoe, interpretando Wolf Jackson, um fantasma de um ator de filmes policiais que só sabe agir de forma extremamente canastrona.

‌



Burton abraça o caos dos seus personagens e mistura bem elementos de comédia (em grande quantidade) e terror (em menor escala, mas com alguns sustos), costurando tudo com a excelente trilha sonora de Danny Elfman.

O retorno do filme tem sido bastante positivo. Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice arrecadou sólidos US$ 110 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Portanto, não será surpresa para ninguém se Burton e a Warner, estúdio responsável pelo filme, disserem ‘Besouro Suco’ três vezes para trazer o personagem de volta mais uma vez.

