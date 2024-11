Haja espinafre! Popeye vai ganhar dois filmes toscos em 2025 Marinheiro é mais uma vítima do domínio público Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 26/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 02h00 ) twitter

Popeye em versão terror para filme que deve ser lançado em 2025 Divulgação

O marinheiro Popeye, aquele que fica fortão ao comer espinafre, vai ganhar duas novas adaptações para o cinema. Mas não espere um resultado melhor do que o visto no chatíssimo longa de 1980 com Robin Williams. Popeye e Popeye the Slayer Man (algo como Popeye o Carniceiro, em tradução livre) são filmes bagaceiros que têm estreia marcada para o ano que vem.

Popeye é mais uma vítima do domínio público, que permite que qualquer um com um pouquinho de dinheiro e ideias abiloladas na cabeça pegue um personagem bem conhecido e o use da pior maneira possível.

Depois de Ursinho Pooh: Sangue e Mel fazer um certo um sucesso e dar início a um universo cinematográfico que também conta com Peter Pan, Bambi e Pinóquio, ficou muito fácil usar esses personagens em histórias baratas e sangrentas de terror.

Popeye e Popeye the Slayer Man surfam nessa onda. E as sinopses mostram muita falta de imaginação, já que são bem parecidas. Em Popeye, a lenda do marinheiro assombra um grupo de pessoas que pretende abrir um acampamento de verão.

‌



Já em Popeye the Slayer Man, um grupo de amigos entra em uma fábrica abandonada de conservas de espinafre para filmar um documentário sobre a lenda do “Marinheiro”, que supostamente assombra o local.

Em comum, eles têm um elenco desconhecido, o valor de produção que mal dá para fazer a feira e a promessa de muito sangue jorrando na tela. E a ideia de que se render uns trocados também vão virar uma nova franquia.

