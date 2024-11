‘A Hora do Pesadelo’: do pior para o melhor, veja ranking com todos os filmes do Freddy Krueger O original, as sequências ou o remake: qual é o seu favorito? Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 ) twitter

Robert Englund e o seu icônico personagem Freddy Krueger em 'A Hora do Pesadelo' Divulgação

A Hora do Pesadelo completou 40 anos neste sábado (16). O filme de Wes Craven sobre o serial killer que atacava os adolescentes da rua Elm durante os sonhos consolidou definitivamente o gênero slasher na cultura pop. Além disso, criou um dos personagens mais icônicos da história do cinema: Freddy Krueger.

O suéter vermelho e verde surrado, o chapéu de feltro, o rosto queimado e, principalmente, a luva com navalhas afiadíssimas transformaram Freddy em praticamente um sinônimo de filme de terror. Mérito do diretor Wes Craven e do ator Robert Englund.

Assim, o Cinema de Segunda aproveita o dia para ranquear todos os filmes da franquia A Hora do Pesadelo. E, cuidado, a partir de agora você vai encontrar muito spoiler!

Ranking de filmes da franquia A Hora do Pesadelo

9 — A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy (1985)

Mark Patton em cena de 'A Hora do Pesadelo 2' Divulgação

Depois do sucesso do original, o estúdio forçou a barra para uma sequência. E o que veio foi um desastre absoluto. Na história, Freddy tenta retornar ao mundo real possuindo Jesse Walsh, um jovem que se muda para a casa de Nancy, a protagonista do primeiro filme.

‌



8 — A Hora do Pesadelo (2010)

A Hora do Pesadelo entrou na onda dos remakes de clássicos do terror no início dos anos 2000. E o filme não tem nada do carisma do original. Jackie Earle Haley faz um Freddy Krueger mais violento e menos irônico, que não funciona para a nova geração e afasta os antigos fãs. Resumindo: um desastre.

7 — A Hora do Pesadelo 5: O Maior Horror de Freddy (1989)

O nascimento de Freddy Kueger em 'A Hora do Pesadelo 5' Divulgação

A Hora do Pesadelo 5 talvez seja o auge da piração na franquia. Freddy ressurge nos sonhos do filho de Alice, a final girl do filme anterior. O problema é que a criança ainda não nasceu: ela ainda está na barriga da mãe. A ideia poderia ter sido bem trabalhada, mas acaba servindo apenas de gancho para apresentar a desnecessária história da mãe do Freddy.

‌



6 — A Hora do Pesadelo 6: Pesadelo Final – A Morte de Freddy (1991)

Tá, eu sei que esse filme é bem ruim. Mas ele está em uma posição com um pouco mais de destaque nessa lista por um motivo afetivo: foi o primeiro que eu vi em 3D no cinema.

E a inclusão do 3D foi criativa. Quando uma personagem colocava os óculos de 3D, o filme ficava em três dimensões, obrigando o público a também colocar aqueles óculos 3D com celofane azul e vermelho.

‌



Isso aconteceu apenas nos últimos 15 minutos, mas foi o suficiente para ver o sangue espirrando na tela, o Freddy fazendo careta e, é claro, a icônica luva vindo em sua direção. Resumindo: uma diversão para os adolescentes dos anos 90.

5 — A Hora do Pesadelo 4: O Mestre dos Sonhos (1988)

Freddy e Alice batem um papo em 'A Hora do Pesadelo 4' Divulgação

Aqui as coisas começam a ficar boas. A Hora do Pesadelo 4 apresenta uma das final girls mais importantes da franquia, Alice Johnson, interpretada por Lisa Wilcox.

Ela descobre ter o poder de absorver as habilidades dos amigos que Freddy mata, levando a trama para um caminho bem diferente. O filme foi um sucesso de bilheteria, tendo o maior público até então da franquia.

4 — Freddy vs. Jason (2003)

O encontro entre os dois maiores personagens de terror dos anos 80 (sorry, Chucky) finalmente aconteceu! E a química entre Freddy Krueger e Jason Voorhees funcionou muito bem. Na trama, Freddy ressuscita Jason para aterrorizar os jovens da Rua Elm, já que ninguém mais consegue ter pesadelo. O embate entre os ícones do terror é bem divertido.

3 — O Novo Pesadelo: O Retorno de Freddy Krueger (1994)

Robert Englund aparece sem a maquiagem de 'O Novo Pesadelo: O Retorno de Freddy Krueger' Divulgação

Wes Craven era um gênio. O diretor, que consolidou o slasher com A Hora do Pesadelo e reinventou o gênero com Pânico, entrega em A Hora do Pesadelo 7 um dos filmes mais inventivos da carreira.

Com uma deliciosa metalinguagem, Freddy Krueger ultrapassa as barreiras da ficção e começa a assombrar Heather Langenkamp, a atriz que interpretou Nancy no primeiro filme.

Misturando realidade e ficção, o filme brinca com o impacto de Freddy na cultura pop. E ainda dá a oportunidade de Robert Englund aparecer bastante para o público sem a maquiagem.

2 — A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos (1987)

O terceiro filme traz Nancy de volta como uma especialista em terapia dos sonhos para ajudar um grupo de adolescentes em uma clínica psiquiátrica. Com o conceito de “guerreiros dos sonhos”, os personagens descobrem habilidades especiais que usam para lutar contra Freddy. É o filme que tem as mortes mais inventivas e bem realizadas da franquia.

1 — A Hora do Pesadelo (1984)

Nada se compara ao filme original. A Hora do Pesadelo aterrorizou toda uma geração com o assassino que ataca as vítimas no momento de maior vulnerabilidade, o sono. O visual icônico do vilão, com a luva cheia de navalhas e o rosto deformado por queimaduras, é facilmente reconhecível até hoje.

Tudo funciona. Robert Englund e Heather Langenkamp fazem um duelo gigantesco como Freddy e Nancy. E a musiquinha cantada pelas menininhas pulando corda (“Um, dois, Freddy vai te pegar / Três, quatro, é melhor fechar a porta...“) segue sendo muito assustadora.

Resumindo: um clássico inigualável.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.