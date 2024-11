Ator de ‘Coringa: Delírio a Dois' detona o filme: ‘É a pior coisa que eu já vi' Longa é fracasso de crítica e já dá prejuízo para estúdio Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 11/11/2024 - 11h28 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h28 ) twitter

Lady Gaga e Joaquin Phoenix em cena de 'Coringa: Delírio a Dois' Divulgação

Coringa: Delírio a Dois está sendo detonado pela crítica (e por boa parte do público) desde a estreia. E agora também é criticado por quem fez parte do filme. Em entrevista a um podcast, o comediante Tim Dillon, que tem um pequeno papel no longa, simplesmente acabou com o filme.

"Eu acho que o que aconteceu, depois do primeiro Coringa, foi que muita gente começou a dizer: ‘Ah, isso foi amado pelos incels. Foi amado pelo tipo errado de pessoas. Isso passou a mensagem errada. Raiva masculina! Niilismo! Então eu acho que eles pensaram, ‘e se formos para o outro lado,’ e agora eles têm Joaquin Phoenix e Lady Gaga fazendo sapateado até um ponto em que é insano", disse Dillon ao podcast The Joe Rogan Experience. As falas foram reproduzidas pelo Deadline.

Americano de 39 anos, Dillon faz sucesso nos EUA com shows de stand-up comedy. No cinema, participa de alguns filmes em pequenas pontas. Em Coringa: Delírio a Dois ele foi um guarda de prisão.

“O filme não tem enredo. A gente ficava lá, eu e os outros caras todos vestidos com esses uniformes de segurança porque estávamos trabalhando no Asilo Arkham, e eu virava para um deles, ouvíamos aquela coisa toda e eu dizia: ‘Que porcaria é essa?’ E eles diziam: ‘Isso vai ser um fracasso, cara.’ Eu respondia, ‘Isso é a pior coisa que já vi’“, falou.

‌



No final, o comediante foi cruel em sua análise: “Nem dá para assistir por ódio. É tão terrível assim.”

Grande aposta da Warner em 2024, o filme deu prejuízo para o estúdio, já que arrecadou pouco mais de US$ 200 milhões nas bilheterias mundiais. O valor é igual ao orçamento estimado da produção, sem contar com os gastos de marketing que elevam a conta em, pelo menos, US$ 100 milhões.

