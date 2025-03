Sequência de ‘Viva: A Vida É Uma Festa’ mostra que Disney troca criatividade por dinheiro Filme original foi lançado em 2017 e fez um baita sucesso Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 20/03/2025 - 16h14 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h14 ) twitter

Sequência de 'Viva: A Vida É Uma Festa' é completamente desnecessária Divulgação

Bob Iger, CEO da Disney, anunciou nesta quinta-feira (20) que a Pixar trabalha em uma sequência de Viva: A Vida É Uma Festa, que será lançada nos cinemas em 2029. A decisão de requentar uma história de sucesso de 2017 mostra que o estúdio deixa a criatividade de lado para focar mesmo no dinheiro.

“Embora o filme esteja apenas nos estágios iniciais, sabemos que será cheio de humor, coração e aventura, e mal podemos esperar para compartilhar mais em breve”, disse Iger, em entrevista reproduzida pelo The Hollywood Reporter.

Ideias requentadas no cinema

A Disney já havia anunciado outras duas sequências da Pixar: Toy Story 5, em 2026, e Os Incríveis 3, em data a ser definida. Tudo isso na esteira do sucesso de Divertida Mente 2, que faturou quase US$ 1,7 bilhão em bilheteria no ano passado.

Nenhum detalhe de Viva 2 foi revelado, mas a história original do menino Miguel, que vai parar acidentalmente no mundo dos mortos, foi encerrada de maneira bem delicada nela mesma. Não há justificativa para retomar essa trama, a não ser pela grana que vai render.

O que tem se tornado uma constante em se tratando da Disney. O estúdio se arrisca cada vez menos em histórias originais. Nesta quinta-feira estreou Branca de Neve, a versão live-action da animação clássica de 1937.

No ano passado, foram duas ideias requentadas: Moana 2 e Mufasa: O Rei Leão. Os dois também bombaram nas bilheterias, com US$ 1 bilhão e US$ 717 milhões, respectivamente.

Em 2025, o estúdio vai lançar outros filmes baseados em histórias já existentes: o live-action de Lilo & Stitch, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, Tron: Ares e Zootopia 2.

E ainda teremos nos próximos anos o live-action de Moana e as sequências de Frozen e O Diário da Princesa. Sem contar, é claro, os filmes que fazem parte do Universo Cinematográfico da Marvel.

Elio, um dos poucos originais

No meio de tudo isso, o conteúdo original fica perdido. É o caso de Elio, longa da Pixar que estreia em junho e que conta a história de um garotinho abduzido por alienígenas e confundido como o embaixador da Terra.

É muito pouco para um estúdio que durante décadas se notabilizou justamente pelas histórias que contou.

