‘O Agente Secreto’ e ‘O Último Azul’: veja filmes que podem colocar o Brasil no Oscar 2026 A festa pelo Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’ continua, mas já dá pra pensar na cerimônia do ano que vem Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘O Último Azul’ ganhou prêmio importante no Festival de Berlim 2025 Divulgação

O Brasil está em festa pela conquista do seu primeiro Oscar na história. Mas enquanto o público segue comemorando a vitória de Ainda Estou Aqui como Melhor Filme Internacional, já dá pra pensar em quem pode representar o país na cerimônia no ano que vem.

É claro que ainda falta muito tempo para o Oscar 2026, mas dois filmes brasileiros já saem na frente na tentativa de uma (ou mais) indicação ao prêmio.

O Último Azul

O primeiro da lista é O Último Azul, de Gabriel Mascaro. O filme, com Rodrigo Santoro, se passa em um Brasil distópico, onde os idosos são enviados compulsoriamente pelo governo para viver em uma colônia habitacional.

O Último Azul foi uma das sensações do Festival de Berlim, no mês passado. O filme ganhou o Grande Prêmio do Júri, o segundo de maior importância na competição.

‌



A participação nos grandes festivais tem sido cada vez mais fundamental para uma indicação. Nos últimos três anos, apenas dois dos 15 indicados a Melhor Filme Internacional não foram exibidos em Berlim, Cannes ou Veneza. E ambos, A Sociedade da Neve e Nada de Novo no Front, não precisavam de exposição já que eram distribuídos pela Netflix.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Agente Secreto

Isso abre o caminho de Kleber Mendonça Filho. O diretor brasileiro é um dos queridinhos dos festivais. Aquarius e Bacurau disputaram a Palma de Ouro em Cannes, enquanto Retratos Fantasmas foi exibido em uma mostra paralela.

‌



Bacurau ganhou o Prêmio do Júri no festival, o terceiro em ordem de importância de Cannes. E é provável que O Agente Secreto também esteja na competição em 2025.

O filme, que tem Wagner Moura no elenco, é um thriller político ambientado em Recife no final da década de 70.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.