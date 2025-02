Quem vai ganhar (e quem deveria ganhar) o Oscar 2025; veja os palpites Cerimônia acontece na noite de domingo (2) Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

Oscar 2025: Quem vai levar a estatueta para casa? Divulgação

A corrida do Oscar chega ao final como a mais equilibrada e imprevisível dos últimos anos. As principais categorias, entre elas Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Ator, têm pelo menos dois ou três candidatos com chances reais de vitória.

O Brasil tá no meio dessa bagunça. Se em Melhor Filme a chance de Ainda Estou Aqui é pequena, em Melhor Filme Internacional a obra de Walter Salles desponta como a favorita. Em Melhor Atriz, Fernanda Torres aparece atrás de Demi Moore e Mikey Madison, mas sua vitória não seria uma zebra total.

Para mostrar como está a corrida, o Cinema de Segunda faz um pequeno exercício de futurologia e palpita sobre quem deve ganhar (ou quem merecia ganhar) o Oscar no próximo domingo.

Melhor Filme

Quem vai ganhar: O Brutalista

Quem ainda tem chance: Anora , Conclave , Um Completo Desconhecido

, , Quem merecia ganhar: Ainda Estou Aqui

'O Brutalista' é um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme Divulgação

Conclave, Emilia Pérez, O Brutalista e Anora. Em algum momento da corrida, cada um desses filmes assumiu a condição de favorito. Depois do escândalo dos tuítes de Karla Sofia Gascón, já podemos riscar Emilia Pérez da lista. Conclave nunca ganhou muito fôlego, mas as vitórias no Bafta e no SAG Awards nos últimos finais de semana colocaram o filme em evidência novamente.

‌



De qualquer forma, a disputa maior parece ser entre O Brutalista (que venceu o Globo de Ouro) e Anora (ganhador do Festival de Cannes e do Critics Choice). O Brutalista tem a carinha de uma premiação mais tradicional, enquanto Anora representaria um pouco mais de frescor.

E o Ainda Estou Aqui, como fica? O filme brasileiro é um azarão na disputa. Mas com o equilíbrio desse ano e o sistema de votação (por ordem de preferência), pode pintar uma surpresa. Sem pachequismo, o Oscar seria muito merecido: é o melhor filme da temporada. E eu tô achando que pode dar...

‌



Melhor Direção

Quem vai ganhar: Brady Corbet ( O Brutalista )

Brady Corbet ( ) Quem ainda tem chance: Sean Baker ( Anora )

Sean Baker ( ) Quem merecia ganhar: Coraline Fargeat (A Substância)

Essa é uma categoria que costuma fazer dobradinha com a de Melhor Filme. Como a minha aposta para o prêmio principal é com O Brutalista, vou seguir a lógica e apontar Brady Corbet com a estatueta de Melhor Direção. Mas Sean Baker, que ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores, é um fortíssimo concorrente.

Se eu votasse na Academia, o prêmio não iria para nenhum dos dois. O melhor trabalho do ano foi o de Coraline Fargeat com o seu incrível A Substância. Pena que o terror ainda tenha pouco prestígio nas premiações.

‌



Melhor Atriz

Quem vai ganhar: Fernanda Torres ( Ainda Estou Aqui )

Fernanda Torres ( ) Quem ainda tem chance: Demi Moore ( A Substância ), Mikey Madison ( Anora )

Demi Moore ( ), Mikey Madison ( ) Quem merecia ganhar: Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui)

Talvez a categoria mais equilibrada do Oscar. Demi Moore, Mikey Madison e Fernanda Torres chegam cabeça a cabeça na premiação, com uma ligeira vantagem para as gringas.

Depois de ganhar o Globo de Ouro de atriz de comédia ou musical (classificação horrível em que entram os filmes de terror), Demi parecia consolidada como a favorita, mas Mikey ganhou o Bafta e o Critics Choice, equilibrando a disputa.

A divisão dos votos das duas é boa para Fernanda. Se por um lado a brasileira já sai em desvantagem por atuar em português, por outro é a candidata mais consolidada em termos dramáticos.

Melhor Ator

Quem vai ganhar: Timothée Chalamet ( Um Completo Desconhecido )

Timothée Chalamet ( ) Quem ainda tem chance: Adrien Brody ( O Brutalista )

Adrien Brody ( ) Quem merecia ganhar: Ralph Fiennes (Conclave)

Timothée Chalamet é Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido" Divulgação

Ralph Fiennes entrega a melhor performance da carreira como um cardeal responsável por organizar a escolha do novo papa em Conclave. Mas não deve ser o suficiente para levar o prêmio para casa.

Timothée Chalamet e Adrien Brody dividiram os principais prêmios da temporada e um deles deve sair com o Oscar. Acho que Timothée está um pouquinho na frente por ser um atual queridinho de Hollywood e por interpretar um ícone da música (Bob Dylan).

Melhor Atriz Coadjuvante

Quem vai ganhar: Zoe Saldaña ( Emilia Pérez )

Zoe Saldaña ( ) Quem ainda tem chance: Ariana Grande ( Wicked ), Isabella Rossellini ( Conclave )

Ariana Grande ( ), Isabella Rossellini ( ) Quem merecia ganhar: Ariana Grande (Wicked)

Uma das barbadas desse Oscar. E de certa forma uma injustiça. Zoe Saldaña levou para casa todos os principais prêmios da temporada e também vai faturar o careca dourado. A atuação dela é incrível. A injustiça é que ela está na categoria errada. Zoe é a verdadeira protagonista de Emilia Pérez.

Melhor Ator Coadjuvante

Quem vai ganhar: Kieran Culkin ( A Verdadeira Dor )

Kieran Culkin ( ) Quem ainda tem chance: Yura Borisov ( Anora )

Yura Borisov ( ) Quem merecia ganhar: Jeremy Strong (O Aprendiz)

Essa é também uma aposta garantida. Kieran Culkin não encontrou adversários na temporada de prêmios, em outra indicação duvidosa entre protagonista e coadjuvante (acho que ele está bem colocado aqui, mas entendo quem discorde).

A melhor atuação, entretanto, é de um colega de Culkin de Sucession. Jeremy Strong brilha demais como Roy Cohn, advogado e conselheiro do jovem Donald Trump em O Aprendiz.

Melhor Roteiro Original

Quem vai ganhar: Anora

Quem ainda tem chance: A Verdadeira Dor , O Brutalista

, Quem merecia ganhar: A Substância

'Anora' ganhou a Palma de Ouro em Cannes e é muito bem cotado no Oscar Divulgação

Sean Baker criou em Anora uma história que mistura comédia, drama, sexo e ação, e levou o prêmio do Sindicato dos Roteiristas por isso. Mas não duvido que a Academia resolva dar o Oscar para Jesse Eisenberg e o seu A Verdadeira Dor. No fim, quem merecia mesmo o prêmio era Coralie Fargeat por A Substância.

Melhor Roteiro Adaptado

Quem vai ganhar: Conclave

Quem ainda tem chance: Nickel Boys, Um Completo Desconhecido

Quem merecia ganhar: Conclave

Em roteiro adaptado, tudo caminha para o Oscar ir para as mãos de Conclave, baseado em um best-seller de Robert Harris. É uma pena que Ainda Estou Aqui não tenha sido indicado nessa categoria.

Melhor Filme Internacional

Quem vai ganhar: Ainda Estou Aqui

Quem ainda tem chance: Emilia Pérez

Quem merecia ganhar: Ainda Estou Aqui

Maior chance de 'Ainda Estou Aqui' é em Melhor Filme Internacional Divulgação

A maior chance de Ainda Estou Aqui no Oscar é em Melhor Filme Internacional. A obra de Walter Salles assumiu a dianteira da corrida após Emilia Pérez derreter com o escândalo de Karla Sofia Gáscon. Com as suas impressionantes 13 indicações, o filme francês ainda não está descartado, mas o brasileiro hoje é o favorito a ficar com a estatueta.

Melhor Animação

Quem vai ganhar: Robô Selvagem

Quem ainda tem chance: Flow

Quem merecia ganhar: Flow

Um ano depois do prêmio ir para o Japão, por O Menino e a Garça, outro filme internacional tem chances de ganhar o Oscar. Flow, da Letônia, está na briga com Robô Selvagem pelo prêmio. Pessoalmente eu não fiquei muito flowrizado, mas seria legal ver o filme letão ganhando essa.

Melhor Direção de Arte

Quem vai ganhar: Wicked

Quem ainda tem chance: O Brutalista

Quem merecia ganhar: Wicked

A direção de arte é uma peça importante de O Brutalista. Afinal, o filme de Brady Corbet conta a história de um arquiteto. Mas o Oscar deve ficar mesmo com Wicked e a sua recriação incrível do fantástico mundo de Oz.

Melhor Figurino

Quem vai ganhar: Wicked

Quem ainda tem chance: Conclave, Nosferatu

Quem merecia ganhar: Wicked

Figurinos de Wicked são icônicos Divulgação

O trabalho de figurino de Conclave é fantástico. Nosferatu também manda bem com o seu ambiente sombrio do século 19. Mas a concorrência com Wicked aqui é quase desleal.

Melhor Maquiagem e Penteado

Quem vai ganhar: A Substância

Quem ainda tem chance: Nosferatu, Um Homem Diferente

Quem merecia ganhar: A Substância

Esse Oscar já está nas mãos de A Substância. A transformação da personagem da Demi Moore e o final catártico do filme são imbatíveis, mesmo com o bom trabalho de caracterização de Um Homem Diferente.

Melhor Fotografia

Quem vai ganhar: O Brutalista

Quem ainda tem chance: Maria, Nosferatu , Duna: Parte 2

, Quem merecia ganhar: Duna: Parte 2

Uma das injustiças da temporada foi Conclave não ter sido indicado nessa categoria. Assim, o caminho ficou aberto para O Brutalista ganhar o prêmio.

Melhor Edição

Quem vai ganhar: Conclave

Quem ainda tem chance: Anora

Quem merecia ganhar: Wicked

'Conclave' é o favorito em Edição Divulgação

Conclave é apontado como o favorito nessa categoria, embora Anora tenha chances, já que o editor também é o diretor, o produtor e o roteirista do filme, Sean Baker.

Melhor Efeitos Visuais

Quem vai ganhar: Duna: Parte 2

Quem ainda tem chance: Planeta dos Macacos: O Reinado, Wicked

Quem merecia ganhar: Alien: Romulus

Antes de começar a temporada, Duna: Parte 2 era tido como um forte concorrente aos principais prêmios. O filme, apesar de ter sido indicado à categoria principal, foi definhando no decorrer do ano. O Oscar de Efeitos Visuais deve ser o prêmio de consolação.

Melhor Canção Original

Quem vai ganhar: El Mal (Emilia Pérez)

Quem ainda tem chance: Mi Camino (Emilia Pérez), The Journey (Batalhão 6888)

Quem merecia ganhar: Like a Bird (Sing Sing)

Zoe Saldaña brilha em 'Emilia Pérez' Divulgação

Assim como em Atriz Coadjuvante, essa é uma categoria que não foi atingida pelo derretimento de Emilia Pérez. El Mal talvez tenha momento mais marcante de Zoe Saldaña no filme, e desponta como favorita. Mi Caminho, com Selena Gomez, é risível em tela, mas funciona se você só a escutar. E ainda tem Diane Warren, que com The Journey tenta a sua primeira vitória em 16 indicações.

Melhor Trilha Sonora

Quem vai ganhar: O Brutalista

Quem ainda tem chance: Robô Selvagem, Conclave

Quem merecia ganhar: Robô Selvagem

Mais uma categoria em que o melhor ficou de fora. A trilha de Rivais, composta por Trent Reznor e Atticus Ross, merecia levar a estatueta, mas não foi indicada. Assim, a honra deve ficar com Daniel Blumberg, que ganhou o Bafta por O Brutalista.

Melhor Som

Quem vai ganhar: Duna: Parte 2

Quem ainda tem chance: Wicked

Quem merecia ganhar: Duna: Parte 2

Eu não curti muito o Duna: Parte 2 (acho o pior filme entre os dez indicados ao prêmio principal). Mas é inegável o primor técnico do longa dirigido por Denis Villeneuve. Então, um Oscar pelo som é mais do que merecido.

Outras categorias

O blog não viu todos os documentários e todas os curta-metragens. Então vou fazer a Gloria Pires e dizer: “Não sou capaz de opinar”.

E você? Quem você acha que ganha o Oscar? Comente no Instagram do @cinemadesegunda. Aproveite e siga a gente também no Letterboxd!

O R7 entrou no clima do Oscar e, neste domingo (2) às 19h30, faz uma live especial, em parceria com o portal Estação Nerd, com todas as informações sobre a principal premiação do cinema. Será que o Brasil leva a primeira estatueta? Prepare a pipoca e o look de gala!

