'Flow' é genuíno, sensível e encanta crianças e adultos Longa da Letônia está indicado ao Oscar de Melhor Animação e Melhor Filme Internacional Cine R7|Giovane Felix 24/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h06 )

'Flow' venceu o Globo de Ouro de Melhor Animação e conquistou duas indicações ao Oscar 2025

É curioso como uma história aparentemente simples, sem diálogos ou figuras humanas, conseguiu gerar tamanha identificação e interesse do público e da crítica. Uma narrativa acolhida de forma genuína, conquistou o Globo de Ouro de Melhor Animação e ainda garantiu duas indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Filme Internacional ao lado do Brasil por Ainda Estou Aqui.

Pois é! Flow já é um sucesso. No total, a animação da Letônia já conquistou mais de 50 prêmios pelo mundo. E há motivo para isso. O longa estreou nos cinemas brasileiros na semana passada.

O filme, dirigido e coescrito por Gints Zilbalodis, ao lado de Matīss Kaža, retrata de forma sublime a história de um gatinho que vê o seu lar destruído após uma repentina inundação e se junta a outros animais em um barco para sobreviver à tragédia. Apesar das diferenças entre as espécies, eles encontram refúgio e esperança na companhia uns dos outros.

Longa não possui diálogos e optou por preservar as características dos animais

Flow não atribui trejeitos e ações tipicamente humanas para os bichos. Ele opta por preservar as características naturais dos animais e os sons que cada um emite. O gato mia, o cachorro late, a ave pia e assim por diante. É uma escolha incomum, mas que funciona muito bem.

‌



A dinâmica entre os personagens é fluida e divertida. A ausência de diálogo não compromete a narrativa em nada; pelo contrário, convida o público a interpretar as interações entre os animais de outra forma, lendo as entrelinhas dos movimentos e gestos que realizam para se comunicar.

O grande trunfo, no entanto, está na sensibilidade com que o filme conta essa história. É fofo demais. O público se importa tanto com o gatinho quanto com os outros animais. Cada um, à sua maneira, nos cativa pela espontaneidade e pela pureza de suas ações. Esses adjetivos, inclusive, foram o mais próximo que consegui para descrever a personalidade dessas espécies. De fato, é um desafio colocar em palavras a essência dos animais, já que essas características, normalmente associadas aos seres humanos, aqui surgem como aspectos naturais, intrínsecos da vida animal.

‌



Flow brinca com a noção de real e fantasia e encanta crianças e adultos

A animação em si é adorável. Os efeitos 3D, combinados com uma composição que remete a uma pintura em aquarela, oferecem um visual belíssimo. O trabalho realizado se torna ainda mais notável ao considerar que o filme foi produzido com um orçamento de apenas 3,5 milhões de euros, valor relativamente baixo se comparado aos grandes estúdios. O longa também se destaca por ter sido desenvolvido com um programa 3D de código aberto: o Blender.

Ainda, Flow entrega uma sonoplastia muito bem executada. Além de incorporar sons e ruídos reais de animais para tornar a experiência mais fidedigna, a animação aproveita os momentos de silêncio para dar lugar a uma trilha tocante.

‌



A história do gato que procura abrigo com outros animais em meio a uma grande enchente traz lições de união e solidariedade, que poderiam ser tiradas diretamente de uma fábula de livro infantil. Mas não são só as crianças que se encantarão com o desenho, os adultos também podem entender a beleza da narrativa.

Flow brinca com a noção de real e fantasia, sem deixar de lado a complexidade da existência. Cada personagem enfrenta desafios e tem seu momento de percepção intuitiva, uma “epifania selvagem”, se posso assim chamar. Tudo isso sem uma única palavra. No final, cada peça se encaixa perfeitamente, com uma história contada de forma genuína, sem a necessidade de explicações.

