Diretor de ‘Ainda Estou Aqui’, Walter Salles perdeu R$ 4,5 bilhões, mesmo com vitória no Oscar Pesquisa feita pela Forbes ainda coloca o cineasta entre os 15 brasileiros mais ricos do mundo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/04/2025 - 10h30 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Walter Salles sofreu perda bilionária Reprodução/Instagram/@theacademy

O diretor do filme Ainda Estou Aqui, Walter Salles, sofreu uma perda financeira bilionária. Segundo um novo levantamento da Forbes, divulgado na última terça-feira (1º), ele perdeu cerca de US$ 800 milhões (aproximadamente R$ 4,5 bilhões) em um ano, apesar do sucesso do filme e da vitória no Oscar.

A fortuna do cineasta, atualmente, é de US$ 4,5 bilhões (R$ 25,5 bilhões), enquanto em 2024 era de US$ 5,3 bilhões (R$ 30 bilhões). Com isso, o brasileiro ocupa o 801º lugar na lista dos mais ricos do mundo e o 8º entre os brasileiros com mais dinheiro.

Walter, no entanto, não perdeu o valor sozinho. Os irmãos João Moreira Salles, Pedro Moreira Salles e Fernando Roberto Moreira Salles também tiveram perdas próximas de US$ 1 bilhão (R$ 5,68 bilhões).

‌



Os prejuízos na família dos fundadores do Unibanco e da empresa CBMM, maior fornecedora mundial do mineral nióbio, porém, não foram suficientes para tirá-los da lista das pessoas mais ricas do Brasil. Pelo contrário, todos eles ainda permanecem no top 10.

Pedro e Fernando continuam à frente entre os mais ricos da família, já que são os responsáveis pelas operações do banco. O primeiro tem US$ 6,1 bilhões (R$ 34,6 bilhões) e o segundo, US$ 6,5 bilhões (R$ 36,8 bilhões).

‌



Já Walter Salles é o terceiro cineasta mais rico do mundo. A primeira posição é de Steven Spielberg, com US$ 5,3 bilhões (R$ 30 bilhões), seguido por George Lucas, criador de Star Wars, com US$ 5,1 bilhões (R$ 28,9 bilhões).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.