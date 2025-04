Luana Piovani critica Dado Dolabella após entrevista: ‘O lixo morre pela boca’ Atriz se pronunciou sobre declarações do ex-namorado envolvendo as mulheres e a Justiça Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/04/2025 - 14h39 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h40 ) twitter

Luana Piovani critica Dado Dolabella após entrevista Reprodução Instagram

A atriz Luana Piovani soltou o verbo nas redes sociais e provocou o ator Dado Dolabella, seu ex-namorado, após uma entrevista polêmica.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou um trecho em que o artista fala sobre as mulheres e escreveu: “Mas está imperdível!! Tem o peixe e o lixo, que morrem pela boca”.

À revista Veja, Dado comentou sobre uma suposta vantagem feminina nos casos da Justiça e revelou que preferiu ter ficado dois meses preso, em 2018, a pagar um valor que considerava abusivo de pensão alimentícia.

Ele afirmou: “Hoje, o gênero feminino, se fala alguma coisa, pronto. Já é o suficiente. Então, hoje está complicado essa situação”.

‌



Dado Dolabella e Luana Piovani namoraram entre 2006 e 2008. Após acusar o ator de violência doméstica, a artista conseguiu uma medida protetiva contra ele através da lei Maria da Penha.

