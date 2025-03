Dado Dolabella relembra prisão por não pagar pensão: ‘Preferi ficar preso’ Ator se recusou desembolsar uma quantia que não achava justa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/03/2025 - 14h12 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h31 ) twitter

Dado Dolabella fez revelação sobre época em que foi preso Reprodução/Instagram/@dadodolabella

O ator Dado Dolabella fez uma revelação surpreendente sobre ter ficado dois meses preso, em 2018, por não pagar a pensão alimentícia de um dos filhos. Na época, a dívida chegou ao valor de R$ 196 mil.

Em entrevista à coluna Veja Gente, de Valmir Moratelli, o artista abriu o jogo e afirmou que foi uma escolha passar esse período atrás das grades.

“Na vez que, lá atrás, fui preso por causa da pensão... Temos um problema no Brasil que é quando o homem entra com um pedido revisional, existe uma morosidade na justiça que esse processo demora anos, que é o meu caso”, começou.

Segundo Dado, existe outra vara, a de execução, que é mais rápida. Assim, quando uma mulher entra com um pedido de execução por não estar recebendo a quantia estipulada ou desejada, o processo de execução para prender a pessoa é mais ágil do que a revisão dos alimentos.

‌



“É injusto isso porque mesmo eu comprovando tudo, abrindo todas as minhas contas, mostrando que não entrou aquele dinheiro, como vai sair? E mesmo assim acarretou minha prisão”, explicou.

O artista, então, afirmou: “Preferi ficar dois meses preso do que pagar um valor que não era devido. Se eu devesse aquele valor, pagaria. Agora um dinheiro que não entrou, um dinheiro que não recebi, como posso pagar uma coisa que não entrou em relação a isso?”, perguntou.

‌



Por fim, Dado Dolabella disse sentir que como são as mulheres que estão com o controle da televisão, com os cartões de crédito comprando, a mídia e o entretenimento foca mais na mulher.

“Também uma questão de equalização ainda. Durante séculos o homem foi... Essa questão do patriarcado, do homem dominar a mulher, dela não ter vida, não votar, é um absurdo. E hoje sinto que a balança coloca a mulher acima do homem antes de chegar a uma equidade”, concluiu.

