Wanessa Camargo está ajudando Dado Dolabella a conseguir trabalho? Entenda a história Cantora divulgou nova música do ex-namorado nas redes sociais Fabíola Reipert 20/03/2025 - 12h56

Wanessa Camargo divulgou música de Dado Dolabella Reprodução/Instagram/@wanessa

A cantora Wanessa Camargo está ajudando o ator Dado Dolabella, seu ex-namorado, a divulgar a nova música dele, que se chama “A Gente Faz Amor”.

A filha de Zezé Di Camargo apareceu nas redes sociais e publicou a música para os fãs dela ouvirem.

Um detalhe, no entanto, chamou a atenção: Wanessa estava com a letra na ponta da língua. Enquanto dirigia o carro, ela cantarolava a música nova do ex.

Os dois já foram e voltaram três vezes. Será que tem nova reconciliação à vista?

Uma fonte do Blog da Fabíola Reipert contou que eles estão se reaproximando e Dado tem mandado flores para a cantora… 👀

