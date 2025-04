Claudia Raia é alvo de críticas após comentário sobre bebê de Thiaguinho e Carol Peixinho Casal anunciou nas redes sociais que está esperando o primeiro filho Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/04/2025 - 13h29 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comentário de Claudia Raia em foto de Thiaguinho e Carol Peixinho causou polêmica Reprodução/Instagram/@claudiaraia/@thiaguinho

A atriz Claudia Raia se envolveu em uma polêmica após deixar um comentário controverso na publicação em que o cantor Thiaguinho e a namorada, Carol Peixinho, anunciaram que serão pais, feita no último domingo (30).

Em meio às mais de 50 mil mensagens enviadas ao casal, a artista escreveu: “Não acredito! Deu certo”. A fala foi criticada e vista como indelicada por alguns usuários, pois foi especulada a possibilidade da influenciadora, que tem 39 anos, ter feito um tratamento de fertilização.

“Noção passou longe”, disse uma pessoa em resposta ao comentário de Claudia na postagem. “Se foi inseminação, todo mundo já sabe, você já deu a notícia em primeira mão”, disparou outra.

Horas depois, Claudia se defendeu e explicou o que quis dizer no comentário: “Gente, meu ‘Não acredito’ foi de pura alegria! Que bom ver a vontade dos papais se realizando — torço muito por esse casal lindo! Que venha esse bebê cheio de saúde e amor”.

‌



Carol Peixinho e Thiaguinho estão juntos há três anos e meio e comemoraram que a família vai aumentar. “Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! ❤️ Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! 🙌🏾 Benção a caminho! Deus nos abençoe!”, escreveram no post conjunto.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.