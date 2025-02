Claudia Raia é criticada por dar brinquedo sexual para a filha menor de idade Atriz está sendo acusada de desobedecer ao Estatuto da Criança e do Adolescente Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 28/01/2025 - 16h51 ) twitter

Claudia Raia dá brinquedo sexual para filha menor de idade Reprodução/Instagram

Claudia Raia deu entrevista a um programa, em Portugal, dizendo que tem 17 vibradores. Aí ela se empolgou na conversa e, toda orgulhosa, contou que deu o primeiro brinquedo sexual para a filha Sofia quando a menina tinha 12 anos.

“Quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela”, disse. “Comece a investigar, para saber do que você gosta”, falou a atriz para a filha menor de idade.

Só que essa declaração pode trazer dor de cabeça para Claudia. Ela está sendo criticada nas redes sociais. E o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG) apresentou uma notícia-crime contra ela por “exposição de conteúdo inadequado a menores de idade”, desobedecendo as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Xiiii…

