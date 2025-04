Pedro Scooby defende Oruam após cantor negar que faz apologia ao crime em músicas Surfista concordou com comentário que fala sobre o contexto social do filho de Marcinho VP Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/04/2025 - 11h43 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h50 ) twitter

Pedro Scooby defendeu Oruam Reprodução/Instagram/@pedroscooby/@oruam

O surfista Pedro Scooby gerou controvérsia nas redes sociais após defender o rapper Oruam e concordar com um comentário sobre o contexto social em que o cantor viveu.

A polêmica começou em razão de uma entrevista do filho do traficante Marcinho VP ao apresentador Roberto Cabrini, no programa Domingo Espetacular, da RECORD. Durante a conversa, o artista afirmou que não faz apologia ao crime em suas músicas.

A fala de Oruam dividiu opiniões e, enquanto uma pessoa disse que o rapper faz “música de facção”, um perfil escreveu: “O contexto social dele é esse, não dá pra ele cantar sobre lindos jardins e pássaros cantando se ele nasceu e cresceu em uma comunidade violenta”.

O comentário do usuário foi respondido por Scooby, que concordou com o que ele disse. “Eu ia comentar, mas o seu post já fala tudo que penso! Pior de tudo são pessoas que julgam sem nunca ter entrado em uma favela”, disparou.

‌



O posicionamento do surfista, porém, foi alvo de críticas. Segundo os internautas, crescer na favela não é motivo para Oruam cantar músicas que fazem apologia ao crime e, em razão de Marcinho VP ser um dos principais traficantes do país, a realidade do rapper é diferente de um morador de comunidade comum.

“Ele não cresceu na favela, o crime organizado propôs uma vida bem confortável para a família dele, ele teve oportunidade de estudos e muita coisa que pessoas humilde das comunidades não tem! Esse papinho é pra boi dormir, não cola”, escreveu uma pessoa. “Seu Jorge morava na rua, estava sem apoio da família e quando sentava para cantar ele não cantava nada parecido com o que estava vivendo”, disse outra.

