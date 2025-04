Ex de Liam Payne é acusada de lucrar com a morte do cantor e foi expulsa da casa dos pais dele Kate Cassidy teria recebido dinheiro para contar a razão de ter deixado o cantor sozinho na Argentina Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/04/2025 - 14h05 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h05 ) twitter

Kate Cassidy está sendo acusada de lucrar com a morte de Liam Payne Reprodução/Instagram/@kateecass

A ex-namorada de Liam Payne, a influenciadora Kate Cassidy, está sendo criticada nas redes sociais por ter supostamente sido remunerada para falar sobre a morte do cantor, que faleceu aos 31 anos, em 16 de outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel.

Segundo informações do Daily Mail, ela teria sido recebido uma “soma de cinco dígitos” de um veículo de comunicação britânico para revelar os motivos que a fizeram deixar o músico sozinho em Buenos Aires, na Argentina. A entrevista, conduzida pela jornalista Lorraine Kelly, é parte de uma campanha para promover cuidados com a saúde mental.

“Parece que ela está lucrando, é muito triste assistir. Ela era fã e agora parece citar o nome dele sempre que lhe convém”, afirmou um amigo do ex-One Direction.

Além disso, depoimentos de pessoas do círculo próximo de Liam, que discordam da postura de Kate ao longo do luto, afirmam que ela foi “convidada” a se retirar do apartamento que o cantor tinha na Inglaterra, onde moraram juntos, pelos pais dele.

No dia seguinte à morte do músico, a influenciadora viajou para o Reino Unido e ficou no imóvel. Entretanto, os pais do artista, Geoff e Karen Payne, teriam pedido educadamente para ela deixar a propriedade.

Os amigos de Liam explicam que os sogros não conheciam a modelo e o único encontro com ela teria sido no funeral do ex-One Direction, em novembro.

“Ninguém tem problema com Kate ficar chateada com a morte de Liam, mas toda vez que ela compartilha uma foto ou vídeo dele, isso ajuda sua marca, ganha novos seguidores. Todas essas coisas ajudam a tornar o perfil de alguém cada vez maior”, disse um amigo do cantor.

Ele ainda acusou Kate de estar agindo em benefício próprio. “Você tem que se perguntar se ela está fazendo isso por si mesma, porque certamente não é por Liam ou por sua família. Tudo está começando a ficar um tanto desagradável”, disparou.

