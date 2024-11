‘Vou continuar a amar você pelo resto da vida’, diz namorada de Liam Payne após morte do cantor Kate Cassidy agradeceu o apoio que de amigos e fãs; ex-integrante do One Direction morreu após cair de terceiro andar de hotel Famosos e TV|Do R7 18/10/2024 - 15h06 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h13 ) twitter

Namorada de Liam desabafou após a morte do cantor Reprodução/Instagram @kateecass

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, falou pela primeira vez sobre a morte do cantor. Nas redes sociais, ela disse que “ficou completamente perdida”, e que “nada pareceu real” nos últimos dias. O ex-integrante da boy band One Direction morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira (16).

“Obrigada por todas as palavras gentis e amor que foram enviadas para mim. Fiquei completamente perdida. Nada nos últimos dias pareceu real. Peço e rezo para que você me dê graça e espaço para navegar nisso de forma particular”, escreveu Kate, agradecendo as mensagens de apoio que tem recebido de fãs e amigos neste momento de luto.

“Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que você saiba que eu te amei incondicional e completamente. Eu vou continuar a amar você pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam”, declarou-se.

O cantor foi encontrado morto em um hotel, onde caiu do terceiro andar, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte.

‌



De acordo com o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um “homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, cidade no interior da Inglaterra, e ganhou fama com a One Direction, banda inglesa formada no reality musical The X Factor. Após a separação da banda, seguiu carreira solo.

‌