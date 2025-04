Mãe defende Fióti contra Emicida em briga entre irmãos: ‘Sua dor é nossa dor’ Dona Jacira fez uma publicação nas redes sociais em meio ao embate dos filhos na Justiça Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/04/2025 - 14h38 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h38 ) twitter

Mãe de Emicida e Fióti saiu em defesa do filho mais novo Reprodução Instagram

A mãe dos rappers Emicida e Fióti, Dona Jacira, se manifestou nas redes sociais sobre a disputa judicial entre os filhos. A briga envolve a gestão da produtora e gravadora Laboratório Fantasma.

Em uma postagem no Instagram, a matriarca lamentou o ocorrido e saiu em defesa do filho mais novo. Ela escreveu: “Só quem vive, come, dorme, acorda e luta com um homem bom, pode reconhecê-lo como tal. A palavra maldita calou fundo no coração da minha família. E no coração dos nossos homens bons. Sem chance de defesa, fizeram-no réu”.

Dona Jacira continuou o texto e usou uma metáfora para falar da situação: “As hienas nos rondam querem nossa queda. Mas não conseguirão. [...] Fióti, sua dor é nossa dor”. Por fim, a mãe de Emicida e Fióti pediu para que a “a harmonia se restabeleça”.

Emicida acusa Fióti de desviar R$ 6 milhões da Laboratório Fantasma, o que ele nega. Em razão disso, voz de “AmarElo” decidiu revogar uma procuração que autorizava o irmão a gerenciar as finanças da empresa, bloqueando seu acesso às contas.

Em contrapartida, Fióti recorreu à Justiça na tentativa de recuperar seus direitos de administração.

