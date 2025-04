Amado Batista revela se pretende ter filhos com a mulher, e reação de Calita Franciele chama atenção Cantor e a influenciadora estão juntos desde junho de 2024, mas a relação só se tornou pública no final de ano Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/04/2025 - 13h16 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amado Batista e Calita Franciele contaram como se conheceram Reprodução/Instagram/@calitafransouza

O cantor Amado Batista, de 74 anos, e sua mulher, a influenciadora Calita Franciele, de 23 anos, abriram o jogo sobre a vida de recém-casados na última quinta-feira (3) e revelaram se pretendem ter filhos, além de contarem como se conheceram.

Em entrevista à rádio Nova Sertaneja, o artista descartou a possibilidade de aumentar a família. “Não, não vem neném por aí. Só temos nós dois para aproveitar essa vida maravilhosa. Já sou pai de quatro filhos. Vamos viver juntos, namorar muito, né, amor?”, declarou o cantor.

A reação de Calita à fala de “seu Amado”, no entanto, chamou atenção nas redes sociais. “O brilho dela sumiu quando ele disse que não quer ter filhos”, disse uma pessoa. “Ele dizendo que não quer ter filhos e ela ficando triste, kkk”, comentou outra. “Será que é o desejo dela não ter filhos? Apenas ele não quer por já ter! Não vai dar o direito dela ser mãe?”, questionou uma terceira.

A história de amor entre Calita Franciele e Amado Batista começou durante um show do cantor, quando eles se viram pela primeira vez. A influenciadora afirmou que era fã do músico antes de iniciar o relacionamento.

‌



“Fui ao show dele, cantei todas as músicas e ele olhou para mim”, contou a influenciadora. O artista também relembrou o momento em que viu a futura esposa na plateia. “A vi no meio da multidão, toda descabelada, cantando e gritando, e pensei: ‘O que é isso?!? Uma mulher desse jeito?!?‘. Ela me pediu para tirar uma foto”.

Apesar de estarem juntos desde junho de 2024, o relacionamento de Amado e Calita só se tornou público no final do ano. O casal costuma ser alvo de críticas nas redes sociais, em razão da diferença de 51 anos entre eles.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.