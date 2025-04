Olivia Rodrigo ignora show no Paraná e deixa fãs brasileiros loucos da vida Cantora desconsiderou apresentação em Curitiba e disse que seu primeiro show em estádio foi no México Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/04/2025 - 11h21 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h21 ) twitter

Olivia Rodrigo está sendo criticada por fãs brasileiros Reprodução/Instagram/@oliviarodrigo

A cantora Olivia Rodrigo está sendo criticada pelos fãs brasileiros nas redes sociais após publicar no Instagram, no último final de semana, alguns registros de seu show no México e dizer que esta foi a primeira vez em que se apresentou em um estádio.

Ela escreveu: “cidade do méxico! meu primeiro estádio e meu primeiro balão de ar quente. uma das minhas semanas favoritas de todas! muchas gracias💜💜💜”.

No entanto, a polêmica surgiu porque, dias antes de sua performance no Lollapalooza Brasil, a cantora se apresentou no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

Não demorou, então, para que Olivia fosse considerada uma verdadeira “traitor” pelos fãs e se tornasse alvo de críticas no post…

‌



“No Brasil vc se apresentou numa loja de departamento?”, questionou um perfil. “tua primeira tour em estádio foi no brasil amor acorda”, disse outro. “show de curitiba: simplesmente não existo”, escreveu um terceiro.

No X, não foi diferente e até memes ironizando a postagem artista foram compartilhados. Xiii…

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.