Torta de climão: ex de Nicolas Prattes dá de cara com ele e Sabrina Sato e se esconde deles A apresentadora é rainha da Vila Isabel e Luiza Caldi virou musa da escola de samba Fabíola Reipert 21/01/2025 - 12h40

Sabrina Sato e Luiza Caldi protagonizaram "torta de climão" em evento da Vila Isabel Reprodução/Instagram/@sabrinasato/@luizacaldi

A apresentadora Sabrina Sato foi ao ensaio da Vila Isabel, escola de samba em que é rainha de bateria, e passou por uma “torta de climão” com a ex-namorada de Nicolas Prattes, seu atual marido.

Segundo o jornal Extra, a modelo Luiza Caldi deu de cara com os recém-casados em uma feijoada da escola no Rio de Janeiro. A ex-bailarina do Faustão namorou Nicolas pouco antes de ele começar a ficar com Sabrina.

Os encontros entre as duas, porém, serão frequentes, já que Luiza estreou neste ano como a nova musa da Vila Isabel.

Com o almoço sendo feijoada e a sobremesa, uma torta de climão, a modelo fugiu do casal. Ela se escondeu na área VIP e só desceu para sambar na pista depois que Sabrina deixou o local com o marido. Xiiii...

A fofoca ainda continua! Luiza e Sabrina se seguem nas redes sociais, mas a musa da Vila Isabel não segue Nicolas.

Antes de Sabrina Sato, o ator também namorou a filha de Didi, Lívian Aragão.

