Rafael Cardoso culpa Justiça por afastamento dos filhos com Mari Bridi Ator está há mais de um ano sem ver Aurora e Valentim presencialmente Fabíola Reipert 07/04/2025 - 14h18

Rafael Cardoso culpou a Justiça por estar longe dos filhos Reprodução/Instagram/@rafaelcardoso9

O ator Rafael Cardoso, de 39 anos, culpou a “morosidade da Justiça” pelo distanciamento que mantém dos filhos que tem com a também atriz Mari Bridi, filha da jornalista Sônia Bridi. Os dois se se separaram, após 15 casados, em 2022, e ele está há mais de um ano sem ver os herdeiros Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6 anos, presencialmente.

A polêmica começou após o artista publicar nas redes sociais, no último domingo (6), alguns momentos com a sua caçula, Helena, da relação com a namorada, Carol Ferraz. Ele escreveu: “Amor e mais amor! Agradeço todos os dias a oportunidade de poder viver esta alegria! De poder acompanhar cada momento! Viva todos os papais e todas as mamães!”.

No entanto, momentos após o post ter sido compartilhado, o ator foi alvo de comentários negativos por estar distante dos filhos mais velhos. “Vc só tem uma [filha]?”, questionou uma pessoa. “Vc também era assim com a mãe dos seus primeiros filhos”, disse outra.

Em meio às críticas, porém, um perfil escreveu: “Muito comentários ruins. O cara e top ele não tem o direito de era não só acerta né ....”. A mensagem foi respondida por Rafael, que agradeceu ao usuário pelo carinho.

‌



“Obrigado querido gente desinformada! E não é porque a justiça e sua morosidade não deixa eu conviver com meus filhos assim como a má vontade e outras coisas dos outros que eu não vou curtir minha filha e minha família atual! Mas obrigado de verdade pelo carinho! Temos que fazer o melhor que podemos com aquilo que temos. E assim sigo meu caminho! 🙏🏽”, escreveu o artista.

Rafael Cardoso perdeu o direito de conviver com seus filhos com Mari Bridi após ser acusado de agredir a ex-sogra, Sônia Bridi, e de bater em um idoso em uma briga de bar. Desde então, uma medida protetiva o impede de se aproximar da ex-sogra, da ex-mulher e dos herdeiros.

