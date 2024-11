Após ex-sogra falar de agressão doméstica, namorada de Rafael Cardoso sai em defesa dele A psicóloga Carol Cardoso tem uma filha de 1 ano com o ator Mabell Reipert|Do R7 12/11/2024 - 18h01 (Atualizado em 12/11/2024 - 18h33 ) twitter

Rafael Cardoso e sua filha Helena

Nos últimos meses várias publicações relacionadas ao ator Rafael Cardoso vem mostrando um lado bem negativo dele. Foram matérias relacionadas à agressão doméstica com atitudes violentas e agressivas, e brigas em lugar público.

Rafael foi casado com Mari Bridi e tiveram dois filhos, porém se separaram em 2022, após ser acusado de agressão doméstica e psicológica. A ex-esposa inclusive entrou com medida protetiva contra ele.

Em março deste ano, ele agrediu um gerente de um restaurante na Barra da Tijuca, jogando-o no chão e o posteriormente dando socos e chutes repetidamente.

Recentemente, sua ex-sogra Sonia Bridi relatou que também entrou com medida protetiva contra o ator, após sofres violência patrimonial e psicológica, depois do ator ter invadido a sua casa.

Rafael não gostou nada da exposição, por estar em segredo de justiça, e se defendeu com as seguintes palavras:

“Vocês viram as notícias de coisas de um ano e pouco atrás. A Justiça está resolvendo. O que é Segredo e Justiça era para ter ficado em Segredo de Justiça, mas a gente já está fazendo o que precisa ser feito”, disse ele.

Depois postou várias fotos com a atual namorada e dos filhos com mensagens de amor e família.

Já, a atual namorada do ator, Carol Cardoso, com quem o ator tem uma filha de 1 ano, Helena, saiu em defesa do namorado após as críticas nas redes sociais, e disse o seguinte: ‘‘Amo a família que estamos construindo. Amamos você”.





