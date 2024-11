Rafael Cardoso está proibido de ver os filhos devido à medida protetiva

O ator Rafael Cardoso está proibido de se encontrar com os filhos de 6 e 10 anos de idade. As crianças são frutos do relacionamento entre ele e Mari Bridi, que afirma que a medida protetiva foi instaurada com o objetivo de “proteger a integridade física e psicológica” dos menores. Ela veio a público pela primeira vez para explicar a situação e destacou que sua intenção sempre foi zelar pelos pequenos. Rafael também se pronunciou e garantiu nunca ter encostado “um dedo” nos filhos “ou na mãe deles”. Entenda!