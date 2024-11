Sônia Bridi processa Rafael Cardoso por invasão, ameaça e violência doméstica O ator está sendo processado pela ex-sogra e pela mãe de seus filhos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h49 ) twitter

Rafael Cardoso foi processado pela ex-sogra, Sônia Bridi Reprodução/Instagram/@soniabridi e @rafaelcardoso9

Que a separação de Rafael Cardoso e Mariana Bridi não tinha acabado bem, a gente já sabia. Ele andou dando declarações que está impedido de ver os filhos pessoalmente (somente por celular), pois existe uma medida protetiva que o proíbe de chegar perto da ex. Eles separaram em 2022, depois de 15 anos de casamento, e têm dois filhos.

A jornalista Sônia Bridi, ex-sogra do galã de novelas, chamou a polícia e entrou na Justiça para proteger sua filha e netos. Foi aí que conseguiu medida protetiva de urgência contra Rafael Cardoso, alegando ter sofrido violência doméstica, psicológica, moral e patrimonial. Ela não cita violência física.

Sônia Bridi diz também no processo que o ator invadiu sua casa, a ofendeu e fez ameaças a ela e a um funcionário dela, além de destruir o carro da ex-sogra. A jornalista fala também que Rafael faz uso de álcool/drogas ilícitas.

Mariana Bridi também entrou com ação judicial contra o ex.

A assessoria de imprensa do ator ainda não se posicionou. As informações são do colunista Gabriel Perline, da revista Contigo.

