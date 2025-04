Ele não para! Elton John lança álbum em parceria após anunciar aposentadoria dos palcos

Elton John lançou nesta sexta-feira (4) o seu mais novo álbum em parceria com a cantora Brandi Carlile. O projeto se chama 'Who Believes In Angels?' e foi produzido e gravado em apenas 20 dias. Segundo o artista britânico, esse foi o trabalho mais desafiador da sua carreira e marca o retorno à música um ano e meio após ter anunciado a aposentadoria dos palcos. "Vai ser mais um sucesso", apostou Keila Jimenez.