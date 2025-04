Elton John diz que não consegue mais ver seus filhos brincando após perda de visão Os 75 anos, o cantor revelou que sofreu uma infecção ocular que resultou em danos irreparáveis à um do seus olhos Famosos e TV|Do R7 05/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 05/04/2025 - 18h01 ) twitter

O cantor adquiriu a infecção durante uma viagem na França Reprodução/Instagram/@eltonjhon

O cantor Elton John revelou que sofreu uma infecção ocular que resultou em danos irreparáveis à sua visão. Aos 78 anos, o também pianista compartilhou, na última sexta-feira (4), que não consegue mais assistir à televisão, ler ou ver seus filhos brincarem.”

“Não consigo ver meus meninos jogando rúgbi e futebol, e tem sido um momento muito estressante porque estou acostumado a absorver tudo isso”, disse.

Em entrevista ao jornal The Times, Elton John diz se sentir angustiado pela sua atual situação, após perder a visão de um de seus olhos.

Antes disso, o pai de Zachary (14 anos) e Elijah (12 anos), Elton John compartilhou abertamente com o público, durante a estreia de sua produção “O Diabo Veste Prada: O Musical”, em novembro de 2024, o início da infecção ocular que acabaria comprometendo a visão de um de seus olhos.

‌



“Nunca é bom quando algo assim acontece. Isso meio que me derrubou, e eu não consigo ver nada. Não consigo ler nada, não consigo assistir a nada.”

Apesar de não poder assistir à performance, ele mencionou que apreciava ouvi-la e agradeceu ao marido, David Furnish, por seu apoio constante durante esse período desafiador.

‌



" Ao meu marido, que tem sido a minha rocha, porque eu não consegui vir a muitas das pré-estreias, como vocês sabem, perdi a visão, então é difícil para mim assistir, mas eu adoro ouvir.

Como o cantor adquiriu a infecção

Antes da infecção se agravar, Elton John contou à ABC News que pegou a infecção quando estava viajando na França.

‌



“Tive uma infecção no sul da França”, Já faz quatro meses que não consigo enxergar, e meu olho esquerdo não está dos melhores. Estou meio preso nesse momento”, disse.

Devido à gravidade da infecção, o cantor que foi o vencedor do EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), não sabia se conseguiria voltar a fazer música.

“Não consigo nem ler uma letra, para começar. Estamos tomando iniciativas para tentar melhorar, mas, no momento, é nisso que estamos focados”, finalizou.

Apesar da situação, Elton agradece pela vida que conquistou, destacando o apoio de sua família e a visão parcial que ainda possui em seu olho esquerdo. Ele enfatizou a importância de seguir em frente, apesar dos desafios.

“Você fica emocionado, mas precisa se acostumar, porque eu tenho sorte de ter a vida que tenho. Ainda tenho minha família maravilhosa e ainda consigo ver alguma coisa com [meu olho esquerdo]. Então, você diz a si mesmo: Apenas siga em frente”, finalizou.

Apesar da incerteza, Elton John escreveu em suas redes sociais sobre o seu mais novo álbum, “Who Believes in Angels?”, em parceria com Brandi Carlile, lançado na última sexta-feira, (4). E também agradeceu os seus fãs pelo apoio.

“Este álbum é cru, inesperado e um dos projetos mais empolgantes dos quais já participei. Sinto-me revitalizado, Brandi está em seu melhor momento, e juntos criamos algo totalmente novo,” escreveu.

“A todos vocês que fizeram parte desta jornada , obrigado. O amor e o apoio de vocês significam o mundo para mim, e mal posso esperar para que ouçam isso”, finalizou.

