Bill Murray ameaça fã após esbarrão em cinema nos EUA: 'Piso no seu pé' Astro de Hollywood apontou o dedo para o espectador e disse para 'não fazer isso de novo' Famosos e TV|Do R7 04/04/2025 - 20h29 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h29 )

Ator de 'Caça-Fantasmas' estava promovendo o seu novo filme em Nova York Reprodução/Instagram/anthonyanderson2014

O ator Bill Murray repreendeu um fã na saída de um cinema em Nova York, nos EUA, nesta semana, após um esbarrão. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o acidente acontece.

Murray aparece caminhando quando é surpreendido por uma pessoa segurando um celular. Não é possível ver o toque com precisão, mas imediatamente o ator se vira irritado e aponta o dedo para o fã. “Se você me atacar assim de novo, eu piso no seu pé”, diz Murray.

O espectador, por sua vez, levanta as mãos como se pedindo desculpas.

Em seguida, um segurança se aproxima e acompanha o ator até a saída. Murray parece desorientado pela irritação e quase sobe uma escada rolante ao invés de seguir por um outro caminho.

O ator ainda acusou o espectador de agressão física e dizia para “não fazer isso de novo”. “Você não é grande o suficiente”, afirma a estrela de filmes como Caça-Fantasmas e Encontros e Desencontros.

O espectador pede desculpas, mas parece não ser ouvido.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, o astro estava na AMC Lincoln Square, em Nova York, para promover o seu novo filme The Friend, com Naomi Watts, quando o incidente aconteceu.

O vídeo foi publicado na última quarta-feira (2) em uma rede social e logo viralizou.

