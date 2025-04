Colegas em ‘Top Gun’, Cruise presta homenagem a Val Kilmer Kilmer emocionou fãs em 2022 ao reprisar o papel do icônico Tom ‘Iceman’ Kazansky em ‘Top Gun: Maverick’, ao lado de Cruise Cinema|Do R7 03/04/2025 - 21h01 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h04 ) twitter

Tom Cruise participou da CinemaCon 2025 e prestou um minuto de silêncio pela morte de Kilmer Reprodução/X - @CinemaTweets1

Tom Cruise homenageou Val Kilmer nesta quinta-feira (3), no CinemaCon 2025, realizado em Las Vegas. Kilmer, que contracenou com Cruise nos dois filmes de ‘Top Gun’, morreu aos 65 anos na terça-feira (1).

“Gostaria de homenagear um grande amigo meu, Val Kilmer. Não posso expressar o quanto admiro seu trabalho e o quão honrado e grato fui por tê-lo ao meu lado em ‘Top Gun’ e, anos depois, em ‘Top Gun: Maverick’”, declarou Cruise, segundo a revista Variety. Visivelmente emocionado, ele abaixou a cabeça e uniu as mãos enquanto pedia ao público um momento de reflexão em memória do ator.

Kilmer, que alcançou a fama nos anos 1980 com papéis marcantes em filmes como ‘Batman Forever’ e ‘The Doors’, faleceu na terça-feira devido a complicações de uma pneumonia, após anos de luta contra problemas de saúde.

Diagnosticado com câncer de garganta em 2015, o ator enfrentou tratamentos agressivos, incluindo traqueostomia, quimioterapia e radioterapia, que afetaram permanentemente sua voz.

‌



Apesar das dificuldades, Kilmer emocionou fãs em 2022 ao reprisar o papel do icônico Tom “Iceman” Kazansky em ‘Top Gun: Maverick’, ao lado de Cruise. A aparição foi viabilizada pelo uso de tecnologia de voz artificial, permitindo que o ator se expressasse novamente. “Tom era Maverick, mas o inimigo de Maverick era Iceman. Os dois eram como sal e pimenta”, declarou Kilmer sobre sua decisão de retornar à franquia.

Embora ‘Top Gun’ tenha sido um marco na carreira do ator, Kilmer inicialmente não via o projeto com bons olhos, considerando o roteiro “bobo”. Ele aceitou o papel devido a obrigações contratuais, mas mergulhou na interpretação e adotou uma postura competitiva nos bastidores, criando uma rivalidade com Cruise que refletia a dinâmica dos personagens na tela.

