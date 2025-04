Tom Cruise homenageia Val Kilmer na CinemaCon Atores trabalharam juntos em Top Gun e Top Gun: Maverick O post Tom Cruise homenageia Val Kilmer na CinemaCon apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h46 ) twitter

Tom Cruise subiu ao palco da CinemaCon para homenagear Val Kilmer, que faleceu recentemente. Os dois trabalharam juntos no clássico Top Gun: Ases Indomáveis (1986) e se reencontraram em Top Gun: Maverick (2022), último trabalho de Kilmer no cinema. Cruise pediu à plateia um momento de silêncio para lembrar "todos os momentos maravilhosos que tivemos com ele."

