Davi Brito sofre três reviravoltas nas últimas 24 horas; entenda o que aconteceu Influenciador anunciou que vai ser pai e, horas depois, afirmou que ‘deu um tempo’ em seu relacionamento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/04/2025 - 12h59 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Davi Brito e Adriana Paula anunciaram que serão pais, mas horas depois revelaram que não estavam mais juntos Reprodução/Instagram/@daviooficialll

A vida do influenciador Davi Brito é, de fato, digna de um reality show. Nas últimas 24 horas, ele revelou que está esperando o primeiro filho, confirmou o término de seu namoro e sofreu uma perda financeira milionária.

As reviravoltas começaram quando o jovem, de 22 anos, usou as redes sociais, na tarde da última terça-feira (8), para fazer uma live e anunciar que será pai. A criança é fruto do relacionamento do estudante de Direito com a cirurgiã-dentista Adriana Paula.

“Estou muito feliz, de coração, porque a criança está vindo, então vou ser o papai calabreso e a mamãe calabresa. Meu coração está jorrando de alegria desde que soube dessa notícia, vem um calabresinho aí”, contou.

O sentimento de família feliz, no entanto, durou pouco. Após rumores de que Adriana teria terminado o relacionamento com o influenciador, ele comunicou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (9), que o casal decidiu “dar um tempo”. Os dois não se seguem mais nas redes sociais.

‌



Segundo Davi, a iniciativa do término, realmente, partiu da ex-namorada, que afirmou precisar “compreender melhor” o momento que está vivendo. O vídeo do anúncio da chegada do primeiro filho foi excluído do perfil do Instagram do estudante.

“Ela quer um tempo para respirar, pensar, refletir e ficar sozinha. Eu tenho que respeitar esse momento dela. Não é fácil estar grávida, passando por tudo isso, com tanta coisa na internet. Não teve briga, não teve discussão, foi só um pedido dela”, contou o influenciador.

‌



A história ganhou mais um capítulo após a ex-assessora de Davi, Elizângela Carlos, em entrevista ao portal Leo Dias, expor atritos com ele e acusar os familiares do estudante de mentir sobre a gravidez. “A mulher não está grávida, isso é mentira. Família de mentira, tudo ali é uma farsa.”

Ela ainda disse que não trabalha mais com o influenciador e disparou: “Deus que me livre dessa família de trapaças… Quero distância dessa família de trapaceiros, trambiqueiros e enrolados.”

‌



Em meio a toda essa polêmica, Davi enfrenta mais uma dor de cabeça. O jovem sofreu uma derrota judicial, em primeira instância, para Mani Reggo, sua ex-companheira. A Justiça reconheceu a união estável entre a empresária e o estudante, determinando que ele deve dividir com ela o prêmio do reality show que venceu em 2024.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.