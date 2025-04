Mansão de Gene Hackman estava completamente infestada de ratos mortos e ninhos Mulher do ator morreu devido à síndrome pulmonar por hantavírus, doença causada pelo contato com excrementos de roedores Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/04/2025 - 10h03 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h43 ) twitter

Print Record News - Hora News - Gene Hackman Reprodução/ Record News - 27.02.2025

As autoridades do estado do Novo México, nos Estados Unidos, divulgaram novas informações sobre as circunstâncias da morte do ator Gene Hackman, de 95 anos, e de sua mulher, a pianista Betsy Arakawa, de 65 anos.

Segundo o site TMZ, as investigações concluíram que a mansão do casal estava tomada por uma grave infestação de ratos. No local, foram encontrados ninhos, fezes e diversos roedores — vivos e mortos — principalmente nas garagens e no sótão da residência.

Além disso, também foram localizadas algumas ratoeiras na propriedade, um indício de que Gene Hackman e a mulher já vinham tentando controlar o problema.

Essas novas revelações sustentam ainda mais a causa apontada para a morte de Betsy Arakawa. Ela teria morrido em 12 de fevereiro, vítima da síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença rara causada pelo contato com roedores ou com suas fezes, saliva e urina.

Gene Hackman, que havia sido diagnosticado com Alzheimer, morreu alguns dias depois, em decorrência de uma cardiopatia. Os corpos do casal foram encontrados em 26 de fevereiro de 2025.

