Primo de Liam Payne revela como a família soube da morte do cantor Artista faleceu em outubro de 2024 após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/04/2025 - 14h14 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h30 )

Liam Payne morreu, aos 31 anos, em 16 de outubro de 2024 Reprodução/Instagram/@liampayne

O primo do cantor Liam Payne, Ross Harris, contou nas redes sociais como a família soube da morte do ex-integrante da banda One Direction. O artista faleceu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após uma queda do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

“Nós descobrimos sobre o suposto acidente do Liam pelo Twitter (atual X) e, em 30 minutos, sua morte foi confirmada nos principais veículos de comunicação, antes da família ser informada”, revelou em uma publicação no Instagram, seis meses após a morte do músico. “Tive que mandar mensagem para a irmã dele — ela não sabia na época.”

Em um dos trechos do post, o primo de Liam também falou sobre o estado emocional do cantor nos últimos tempos. “Ele não estava muito feliz no final — fama nesse nível tem um custo alto –, mas ele definitivamente não queria isso, nem deixar sua vida e seus entes queridos para trás”, explicou.

Ross Harris também se pronunciou sobre os eventos que levaram à morte do artista. “E para aqueles que estão se perguntando, sim, as circunstâncias em que ele se encontrou em seu último dia eram completamente evitáveis. Talvez a justiça seja feita um dia, e as verdades venham à tona. Até lá, e independentemente de tudo, sentimos sua falta todos os dias, Liam”, afirmou.

