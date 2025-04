Bella Campos se recusa a defender Cauã Reymond publicamente e ator teria pedido para sair de novela Artista está estressado após repercussão negativa de briga com parceira de cena Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 18/04/2025 - 11h53 ) twitter

Bella Campos e Cauã Reymond brigaram nos bastidores de novela Reprodução/Instagram/@bellacampox/@caureymond

O “Cauãgate” segue mais forte do que nunca e pode ter um final inesperado: Cauã Reymond pode deixar o elenco da novela em que contracena com a atriz Bella Campos.

A fofoca é que o ator teria pedido para sair da produção. Ele está estressado com a repercussão negativa da briga dele com a artista. A história foi divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco.

Bella Campos reclamou de Cauã para a direção da novela e o chamou de “machista” e “agressivo”. Por sua vez, ele teria criticado a atuação dela, que é seu par na trama.

Agora, os diretores querem que a atriz defenda o rival publicamente, para acabar de vez com esse bafafá. No entanto, ela se recusou e deixou o estúdio chorando.

Enquanto isso, Cauã vem sendo criticado e recebendo indiretas. Três mulheres que já tiveram alguma relação com ele — seja por namoro ou por trabalhos em cena —, Mariana Goldfarb, Grazi Massafera e Andréia Horta postaram mensagens que foram vistas como indiretas ao ator.

Mariana, a ex-namorada, e Andréia, que contracenou com ele, publicaram mensagens falando sobre pessoas tóxicas e misoginia. Já Grazi postou uma foto de uma caneca com a frase: “Lágrimas do patriarcado”.

