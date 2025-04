Andréia Horta posta indireta e fãs apontam Cauã Reymond como alvo: ‘Ardiloso, perverso, mau-caráter’ Ator se envolveu em polêmica após Bella Campos, sua colega de cena, afirmar que ele é machista Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/04/2025 - 12h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h18 ) twitter

Andréia Horta teria mandado indireta para Cauã Reymond Reprodução/Instagram/@aandreiahorta/@cauareymond

Após a atriz Bella Campos ter chamado o ator Cauã Reymond de agressivo, machista, misógino, debochado, tóxico e mau colega, e a ex-mulher dele, Mariana Goldfarb, ter mandado algumas indiretas sobre o assunto, outra mulher teria se pronunciado nesta quinta-feira (17)…

A atriz Andréia Horta, que contracenou com Cauã em duas novelas, publicou um texto nas redes sociais denunciando “homens perversos”. Com isso, não demorou para que o público apontasse o ator como o possível alvo da mensagem.

Ela escreveu: “Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau-caráter… é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é, no mínimo, doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias. Por que ainda esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?”.

