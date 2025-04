Larissa Manoela vence processo e consegue anular contrato vitalício assinado pelos pais Documento foi firmado quando a atriz tinha apenas 11 anos, e ela tentava realizar a rescisão desde 2024 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/04/2025 - 11h21 (Atualizado em 17/04/2025 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Larissa Manoela conseguiu anular o contato vitalício firmado pelos pais com gravadora Reprodução/Instagram/@larissamanoela

A atriz Larissa Manoela, de 24 anos, conquistou uma importante vitória na Justiça na última terça-feira (15). Ela obteve a anulação do contrato vitalício assinado por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, quando tinha apenas 11 anos, com a gravadora Deck Produções Artísticas Ltda.

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que ainda cabe recurso, reconheceu a legitimidade do pedido da artista, que, desde maio de 2024, busca rescindir o compromisso firmado em 2012, o qual ela considerava prejudicial à sua carreira artística.

Apesar de a Deck ter concordado com a rescisão do contrato, a empresa condicionava o término do vínculo à autorização dos pais da atriz. Contudo, o juiz responsável rejeitou essa exigência, ressaltando que, por ser maior de idade, Larissa “não depende da autorização dos genitores para esse tipo de ato”.

A artista também havia solicitado uma indenização de R$ 100 mil por danos morais, mas o tribunal negou o pedido.

‌



Por outro lado, a Justiça determinou que a Deck entregue todos os logins e senhas utilizados para gerenciar os perfis de Larissa Manoela no YouTube e Spotify. O descumprimento dessa decisão poderá resultar em uma multa de R$ 5 mil.

Além disso, a gravadora está proibida de utilizar ou veicular qualquer material relacionado à atriz, sob pena de uma multa de R$ 15 mil por infração, além de uma penalidade diária de R$ 2 mil caso persista nessa prática.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.