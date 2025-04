Cauã Reymond ameaça Humberto Carrão de agressão e leva invertida da ex-mulher Ator está no meio de outras tretas após desentendimento com Bella Campos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/04/2025 - 13h08 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cauã Reymond se envolve em mais uma treta Reprodução/Instagram/@cauareymond

Genteee, o que tá acontecendo com Cauã Reymond? O galã tá se revelando cada vez mais... e não é de um jeito bom, viu?

Depois de se desentender feio com a atriz Bella Campos, com quem faz par romântico na novela, agora ele quase saiu no tapa com Humberto Carrão! Isso mesmo: quase teve porrada nos bastidores!

Segundo a coluna do jornalista Valmir Moratelli, da Veja, o motivo da confusão foi, no mínimo, muito bobo. Carrão, que tem um jeitinho mais afetuoso de lidar com as pessoas — daquele tipo que fala pegando no braço, sabe? — acabou irritando Cauã.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ator perdeu a linha e soltou um “não toca em mim!”. E num outro momento, ainda ameaçou: “se fizer de novo, eu te bato!”. O clima ficou tão pesado que a produção teve que intervir pra evitar o pior 😱.

‌



Mas segura essa, porque a situação de Cauã só afunda! A ex-mulher dele, a modelo Mariana Goldfarb, resolveu jogar mais lenha na fogueira e saiu em defesa de Bella Campos. Olha o que ela escreveu nas redes sociais:

“Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo… está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote.”

‌



🔥 Aí tem, hein?

Mariana já falou, mais de uma vez, que viveu um relacionamento tóxico, abusivo e manipulador com Cauã. Teve até relato de agressão psicológica e tortura emocional.

‌



E não para por aí! Grazi Massafera, ex do ator, postou um story um tanto quanto irônico no Instagram. Na imagem, ela aparece segurando uma caneca com uma mensagem pra lá de sugestiva... Será indireta? Alfinetada?

Grazi Massafera 2 Reprodução Instagram

A pergunta que não quer calar: Cauã está mostrando quem ele realmente é? Ou tá só passando por uma fase difícil 🤔?

Seguimos de olho! Porque de galã... ele tá virando vilão de quinta! 🐍

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.