Bella Campos fez reclamação primeiro a diretor e chamou Cauã Reymond de 'agressivo' e 'machista'

Mais detalhes sobre a treta entre Bella Campos e Cauã Reymond! Após muitos rumores, a história sobre o início de tudo mudou: na verdade, quem registrou primeiro uma reclamação com o diretor da novela foi Bella. A atriz teria falado sobre o comportamento do colega de profissão e o chamado de "debochado", "displicente", "agressivo" e "machista". Com o clima tenso desde a preparação de elenco, Cauã também teria ido à direção reclamar da atuação de Bella. Depois, os dois discutiram no estacionamento. E não é a primeira vez que Cauã se desentende com colegas. Relembre!



