Ex-nora de Maíra Cardi diz que era chamada de gorda e pressionada a emagrecer A estudante de gastronomia e ex-namorada de Lucas Cardi fez um desabafo contra a ex-sogra em sua rede social Fabíola Reipert 16/04/2025 - 16h02 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h21 )

Maíra Cardi e Anna Silveira Montagem/Reprodução/Redes Sociais

Anna Silveira, estudante de gastronomia e ex-namorada de Lucas Cardi, filho da ex-BBB Maíra Cardi, jogou algumas coisas no ventilador.

Anna afirmou que a ex-sogra interferia e controlava o namoro: “Nosso relacionamento estava bem longe, bem longe de ser um relacionamento guiado por duas pessoas, porque nunca foi. Desde que a gente se conheceu, teve envolvimento da mãe dele. Quem me chamou pra morar com eles foi ela”, desabafou a moça.

E ainda entregou que foi pressionada por Maíra para emagrecer e que ainda sofreu comparações com a sogra que trabalha com essa parte estética.

“Como podia. Filho e nora, da pessoa mais ‘pica’ em emagrecimento do Brasil, gordos. Isso é um absurdo. Precisam emagrecer. E fizemos. Foi bom, foi ótimo”, contou Anna.

E falou também que praticamente foi obrigada a fazer jejum. “Chegou uma época que eu estava me sentindo bem, e a pessoa virou pra mim e falou: ‘Faz a dieta, você vai emagrecer, vai ficar com o corpo perfeito.’ E eu virei e falei: ‘Eu tô bem com meu corpo, tá bom.’ A pessoa virou pra mim: ‘Você tá gorda, sim. Faz a dieta, menina, que você vai ficar com o corpo perfeito.’ Aí vai eu ficar em jejum de sete dias.”

No último fim de semana, Lucas se casou com a influenciadora Thuani Todeschini, de 25 anos, amiga de Anna no passado…

